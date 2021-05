‘Jamás he violado a una mujer’: Andrés Roemer se defiende

CIUDAD DE MÉXICO.— El escritor y diplomático Andrés Roemer rechazó las acusaciones en su contra, luego de que un juez de control librara una orden de aprehensión por el delito de violación; aseguró que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra una mujer.

“Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer”, aseguró.

Tras darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por delitos de violación, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que no se le permitirá realizar eventos en Puebla, ni como Ciudad de las Ideas o cualquier otro evento.https://t.co/VMTI8NdTw9 pic.twitter.com/5tLLImvP52 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 6, 2021

A través de un comunicado, Andrés Roemer afirmó que se enteró por los medios que existía una mandamiento judicial en su contra; aseguró desconocer las acusaciones y el origen de éstas, puesto que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación. Además, aseveró que ha sido condenado de manera anticipada.

“No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier procedimiento penal.

“No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender”.

Andrés Roemer señaló que se ha iniciado “una campaña de linchamiento público [en su contra] que obedece a diversos intereses”. Además, indicó que este comunicado será el único posicionamiento que emitirá mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones en su contra.

#LoÚltimo La @FiscaliaCDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Andrés Roemer por el delito de violación. Más de 60 mujeres lo señalaron por abuso sexual con el mismo modus operandi. Vía @Pajaropolitico pic.twitter.com/SPpQyF54Gs — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 5, 2021

Este miércoles, un juez de control libró una orden de aprehensión contra Andrés Roemer por su presunta responsabilidad en el delito de violación cometido contra una víctima en dos ocasiones. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de las acusaciones contra este hombre, mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración.

Te recomendamos:

AM.MX/dsc

The post ‘Jamás he violado a una mujer’: Andrés Roemer se defiende appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.