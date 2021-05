Joe, Kevin y Nick, tendrán un programa: ‘Sueños olímpicos con los Jonas Brothers’

CIUDAD DE MÉXICO. – NBC dio a conocer que Joe, Kevin y Nick Jonas, tendrán un programa especial, ‘Sueños olímpicos con Jonas Brothers‘, con una hora de duración cada capítulo.

La serie se estrenará durante el verano, y los hermanos se enfrentarán entre sí con la ayuda de algunos de los mejores atletas del Team USA.

Sueños olímpicos, se estrena a las 8 p.m. miércoles 21 de julio, dos días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos de Verano de Tokio.

Para los tres hermanos, criados en Wycoff, NJ, convertirse en atletas, fue un sueño cumplido a una edad temprana. Y sólo fue marginado por otro gol elevado: el estrellato pop.

Después de más de una década como uno de los actos más grandes de la música, los chicos Jonas están listos para demostrar que tienen lo que se necesita para competir a nivel olímpico.

You’re not going to want to miss this Join us as we live out our “Olympic Dreams” Wednesday, July 21st at 8/7c on @nbc!! pic.twitter.com/mhhcEnogH6

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 17, 2021