La CANIRAC califica como injustificadas las restricciones a la industria restaurantera

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Cadenas de Restaurantes (DICARES); mediante un comunicado de prensa, calificaron de injustificado el que se mantengan las mismas restricciones que fueron aplicadas durante el semáforo naranja.

Los tres organismos, manifestaron su inconformidad el pasado 7 de mayo, cuando se informó el cambio de color en el semáforo epidemiológico a amarillo. Indicaron que resulta decepcionante el hecho de que, a pesar de que varios sectores regresarán a sus actividades; no han aprobado ninguna de las medidas que la industria ya ha solicitado en las últimas mesas de negociación.

Entre las solicitudes que se han llevado a estas mesas de negociación, se encuentra la ampliación en los horarios de servicio en interiores y exteriores (para extenderse a las 12 de la noche). Esto es, porque muchos restaurantes tienen como horario principal las cenas. De igual forma, solicitaron que se cambiara el número de comensales a 8 personas por mesa (tomando en cuenta la extensión de las familias mexicanas).

La industria esperaba que para este fin de semana hubiera cambio en las restricciones para que los capitalinos tuvieran una opción segura de celebrar el Día de las Madres en lugar de quedarse en sus casas, donde generalmente no se respetan las medidas de seguridad y hay un mayor número de personas.

De igual forma, subrayaron que las cifras de baja en hospitalizados y contagios, muestran que los restaurantes no son un problema, pero que sí ayudan a reactivar la economía capitalina. Remarcaron el hecho de haber solicitado en varias ocasiones durante las semanas pasadas, que se atendieran las medidas propuestas, pero no han recibido ninguna respuesta.

Por último, agradecieron se haya implementado el programa Ciudad al Aire Libre, pero esto no es suficiente porque hay restaurantes que no pueden abrir porque no tienen forma de salir al exterior. Por lo que concluyeron:

La industria ha tenido que sobrevivir sola, sin apoyos económicos. Mientras en todo el país se han flexibilizado las restricciones con excelentes resultados , la Ciudad se mantiene rezagada. Si bien entendemos que la composición y complejidad es distinta, no se justifica seguir restringiendo a la industria como si estuviéramos en semáforo naranja.

