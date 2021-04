LA COLUMNA: Carlos Herrera gana el primer debate

Por José Cruz Delgado/ Abril 23

* Con propuestas y sin evasiones, Carlos Herrera ganó el primer round.

* Al que le pongan, Herrera Tello sería el virtual ganador.

* Mirna Violeta Acosta Tena se une Carlos Herrera.

A pesar de los múltiples ataques, logramos posicionar, responder y afirmar que el Equipo por Michoacán representa el proyecto que nuestro estado requiere, por lo que ganamos el debate, proclamó Carlos Herrera Tello.

“Agradezco al Instituto que la gente puede contrastar a los hombres y a la mujer en contienda, que puedan decidir. Soy un enamorado de Michoacán. He tenido la oportunidad de ser comerciante. Yo no he vivido del gobierno, de los recursos de pueblo, como han hecho los políticos tradicionales”, expresó.

En su mensaje final sostuvo: “doy mi palabra y mi determinación para construir un Michoacán mejor”, en el que todas y todos tengan mejores oportunidades.

Al concluir el ejercicio deliberativo realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el abanderado común del PAN, PRI y PRD expresó que logró comunicar de forma puntual a las y los michoacanos las propuestas reales que transformarán nuestro estado.

Durante el debate a la gubernatura, Carlos Herrera pudo presentar las propuestas para jóvenes, mujeres, generación de empleos, educación y seguridad, además de presentar su proyecto como único y sólido.

PIERDE MORENA LIDERAZGOS Y SE UNEN A HERRERA TELLO….Morena está perdiendo liderazgos debido a la corrupción que impera en dicho partido, sobre todo por las imposiciones de candidatos, empezando por Raúl Morón Orozco, quien junto con Mario Delgado se ganaron el repudio de las bases Morenistas.

Bueno, pues esos liderazgos se están uniendo a Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por Michoacán al gobierno del estado, como fue el caso de la coordinadora de alcaldes de Morena, quien le dió su respaldo tras una visita que realizó el aspirante al municipio de Copándaro.

Muy contento por esa decisión, Herrera Tello dijo que, Mirna Violeta Acosta Tenoy se suma al Equipo por Michoacán, alguien que confió en un proyecto que prometía transformar todo muy rápido, pero le fallaron a ella y al pueblo y por eso decidió dar un paso muy importante y apoyar su proyecto.

Sin duda, la ex precandidata a la gubernatura y ex coordinadora de los alcaldes de Morena, Mirna Violeta Acosta Tena, tomó la mejor decisión y claro que fue recibida por Herrera Tello, quien además, reiteró el llamado a todos los sectores, a la sociedad civil, a las y los empresarios, a todas las organizaciones, a los que estén dispuestos a trabajar por Michoacán, a sumarse, no a Carlos Herrera como individuo, sino, a un proyecto que está convencido de que las soluciones a los problemas de nuestro estado, están en un proyecto de unidad y respeto”, manifestó.

Recalcó que la adhesión de la hoy candidata a la Presidencia Municipal de Copándaro da muestra de poner por delante lo que nos une por encima de lo que nos divide, incluso señaló que hay más simpatizantes de Morena dispuestos a sumarse a este proyecto político.

Mirna, además de ser una gran líder de todos los alcaldes de Morena en Michoacán, puso por delante a su gente y hoy decidió sumarse al Equipo por Michoacán.

CRECE EQUIPO POR MICHOACÁN….Carlos Herrera Tello va a la alza por la gubernatura de Michoacán. El 41.1 por ciento de los michoacanos que fueron encuestados por la firma Mendoza Blanco & Asociados (MEBA) consideró que el candidato común del PRI, PAN y PRD se alzaría con el triunfo si hoy fueran las elecciones para renovar el solio de Ocampo.

En un segundo careo entre candidatos, la casa encuestadora compara la competitividad de Carlos Torres Piña bajo las siglas de Morena frente a los abanderados ya registrados ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ampliando la ventaja de Herrera Tello, con el 44.7 por ciento de las preferencias ciudadanas, mientras que el morenista obtendría el 37.5 por ciento de los votos, aún sin haberse expuesto ante los reflectores mediáticos con la misma intensidad que los actuales jugadores en la contienda que ya se encuentra en la tercera semana de campaña electoral.

Sea, él o la que sea que le pongan, Carlos Herrera Tello sería el virtual ganador en esta competencia por la gubernatura de Michoacán.

LA TRAICIÓN DE OMEGA…. Siempre lo de dicho, el que traiciona una vez traiciona dos y hasta más veces, ahí está Cristóbal Arias Solís como ejemplo, pero bueno, resulta que Omega Vázquez, militante o simpatizante del Partido del Trabajo, sin avisar siquiera, se unió al partido Redes Sociales Progresistas, y sin más preámbulo fue presentada como primera regidora de la planilla a la presidencia municipal de Morelia.

Esta polémica mujer

La aprendiz de política, ha estado en varios partidos y carece de ideología.

Puro oportunismo.

