LA COLUMNA: Merecido homenaje al diseñador Ivis Lenin Ayala Pacheco

Por José Cruz Delgado

* Gana debate CHT.

* El PRI en graves problemas el PRI.

* Lástima y pena da Alfredo Ramírez Bedolla.

* Los rijosos de Poder de Base.

Efectivamente, el CDE del PRI simula que trabaja a favor de Carlos Herrera Tello y sus candidatos, pero no sólo no trabaja sino hasta los traiciona, en una palabra, les está jugando contras para que pierdan. El delegado especial Mario Armando Mendoza no es mago y poco o nada podrá hacer para sacar el trabajo encomendado, sobre todo teniendo en el tricolor a un dirigente nefasto y repudiado por los priistas.

Ahora les llegó la desesperación a los integrantes del tricolor por eso llamaron a los ex presidentes pero no tuvo eco, pues solo asistieron los grises Agustín Trujillo Iñiguez, Jesús Hernández, Osvaldo Fernández, Jaime Rodríguez, Chon Orihuela y Julián Rodríguez Semanas, así que todo seguirá igual, pues apenas se dignaron a tomarlos en cuenta, pues cuando se repartió el pastel los dejaron fuera de la fiesta.

QUÉ PENA DA ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA….De verdad que cada día causa más pena y lástima Alfredo Ramírez Bedolla, alias “Juanito”, pues quiere sorprender a los michoacanos haciéndose la víctima, acusando a Silvano de amenazas, no es creíble porque para el perredista no se va a tomar la molestia de fijarse en un sujeto apagado y gris, en una palabra, no tiene caso perder el tiempo en él.

Unas imágenes de pantalla no son pruebas como para castigar o sancionar a Silvano, más bien se hace la víctima, pues cualquiera le puede enviar mensajes.

Por su parte, el candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, dijo que Morena por un lado se queja, y por otro lado están agrediendo también, por lo que los llamó a no generar violencia.

MERECIDO HOMENAJE A IVIS LENIN AYALA PACHECO…..El ayuntamiento de Múgica, mejor conocido como Nueva Italia, que preside Raymundo Arreola Ortega le rendirá al diseñador Ivis Lenin Ayala Pacheco, quien con su talento creó la ropa que vistió a Andrea Meza, ganadora del concurso MISS UNIVERSO, a quien también se le felicita por poner en alto el nombre de México, pero sobre todo por dar muestra del talento, preparación y belleza de la mujer mexicana.

Ivis Lenin Ayala Pacheco es orgullosamente mugiquense y para vestir a ANDREA MEZA diseñó un vestido de alta costura, inspirado en las musas del cine de oro mexicano, caracterizadas por su gran elegancia. La confección le llevó casi un año. El atuendo está elaborado en tul de seda rojo escarlata, bordado a mano en más de 40 mil cristales, con detalles en flecos de canutillos y cadenas de cristales en forma de arcos dispersos de manera uniforme. Es una pieza entallada al cuerpo con abertura al frente y un fino escote ovalado.

LAS AMENAZAS DE CNTE….Los maestros de la CNTE no son dueños de las escuelas y no tienen por qué amenazar con impedir que se instalen casillas el día de la elección, con su actitud rijosa se han ganado el repudio general de la población que está harta de sus amagos, amenazas, marchas y bloqueos.

El grupo llamado Poder de Base exigen lo imposible, en ese caso que sea la Federación quien le cumpla sus caprichos, los michoacanos no tienen por qué pagar las consecuencias.

ALFREDO RAMÍREZ MENTIROSO….Las mentiras de Alfredo son evidentes y busca engañar a las y los michoacanos, exhibió el candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

“Al final, ante tanta mentira del candidato de Godoy, qué nivel de incongruencia tiene Alfredo. Dice que hace 20 años tiene construyendo con AMLO. Qué nivel de mentira e incongruencia. No tiene calidad moral. Dice que tiene 20 años con AMLO pero en realidad andaba acarreándole el portafolio al gobernador (Silvano) hasta que ya no le pudo sacar algo a Sedeco”, expresó.

Herrera Tello afirmó que el candidato marrón tuvo depósitos del gobierno estatal por interpósita persona, “evidencia que comprueba que es mentiroso, y no me refiero a su familiaridad. Reforma saca nota donde dice que tiene parientes vinculados al crimen. Luego sale y dice que no lo ve desde hace diez años y luego sale y dice, cuando fuimos al debate: ‘no tengo ningún nexo no es mi pariente’. Ahora resulta que ni parientes son”, dijo durante el Foro “Hablemos con la Neta”.

En intercambio de ideas con representantes juveniles de Coparmex Michoacán, el candidato común del PRI, el PAN y el PRD dejó en claro que el 6 de junio representa una oportunidad para que la juventud cambie el rumbo en la entidad.

“Solamente hay dos opciones: por un lado, los políticos de siempre, pero con otra piel que venden futuro, cuando le deben mucho al pasado, generando la época más violenta que ha vivido Michoacán y la otra opción, que es Equipo por Michoacán, con gente que milita en tres partidos políticos, pero también personas sin partido que se suman a la propuesta”, señaló.

Una vez más Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por Michoacán, ganó el debate, en esta ocasión organizado por el Grupo Morelos.

En las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el zitacuarense afirmó que el proyecto que él encabeza ya está al frente de las preferencias electorales.

Preguntado sobre la posibilidad de darle alguna tregua a los grupos delincuenciales, Carlos Herrera dejó en claro que “nada por encima de la ley. Es necesaria la construcción de la paz a profundidad. Jamás me verán en fotografía con alguien que haya dañado a Michoacán, buscando desesperadamente votos, apuntó.

…

The post LA COLUMNA: Merecido homenaje al diseñador Ivis Lenin Ayala Pacheco appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.