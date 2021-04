LA COLUMNA: Que den un paso adelante a quienes fallé y traicioné

Por José Cruz Delgado

* Todos los priistas lo dieron

* Moreno Cárdenas, Ochoa Reza y Eligio, tal para cual, iguales de traidores.

* Nadie olvida que el morenista Iván Pérez Negrón quitó el subsidio a niños con cáncer.

* Su traición a los niños jamás será olvidada.

Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como ALITO, presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, no solo le falló a la militancia priista, sino que los traicionó.

Seguramente si le dijera a los agraviados que dieran un paso adelante a los que les falló y traicionó, todos los priistas lo darían, pues su traición difícilmente se podrá olvidar, no cabe duda, salieron iguales de canallas él y Enrique Ochoa Reza.

Por cierto, se dice que si Memo Valencia pierde la presidencia municipal de Morelia, le prometió que le daría la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI.

O sea que no se cansa de traicionar a la militancia, pues primero impuso al discípulo del Dios Baco Jesús Hernández Peña, y hace unos días se volvió a burlar de los priistas no al imponer al castllista Eligio González, que por cierto, no estará en el arranque de campaña del “Batman” Memo Valencia porque este último no estuvo de acuerdo con la imposición de Eligio.

En Michoacán no es bienvenido y se lo demostraron en una anterior visita, pero como no tiene vergüenza, regresa para acompañar al “justiciero” y violador de los derechos humanos Memo Valencia Reyes, en su arranque de campaña en busca de la presidencia municipal de Morelia.

Cabe señalar que Memo salió huyendo de su natal Tepalcatepec cuando fue presidente municipal, y la fecha no regresa porque lo corren a huevazos y mentadas de madre.

Ojalá no le suceda lo mismo al traidor Alejandro Moreno y le eche a perder el evento a su amigazazazo Memo Valencia, pues aunque no lo crean, el priísta tiene la esperanza de ganar, pese a que trae como coordinador de campaña al ex alcalde Wilfrido Lázaro Medina, quien en el pasado proceso electoral fue candidato a diputado federal y perdió de manera vergonzosa.

Mire usted amable lector, Memo Valencia fue candidato a diputado por el Partido Verde en el pasado proceso electoral y perdió, o sea que pertenece a otro partido, pero como no tienen dignidad dicen: ‘Participé por otro partido pero no renuncié al PRI”, bueno, pues su traición al tricolor fue premiada por Moreno Cárdenas con la candidatura a la presidencia municipal de Morelia, pero, si pierde, como dije, ALITO prepara una traición de más e intentará imponerlo como líder del tricolor.

PÉREZ NEGRÓN, LA VERGÜENZA DE MORELIA…. Jamás le perdonarán al morenista Iván Pérez Negrón el haber sido el responsable de que se le quitara el subsidio para los niños enfermos de cáncer.

El diputado federal con licencia busca la alcaldía de Morelia, pero será muy en difícil que la logre, pues los morelianos no olvidan esa canallada que cometió y no lo van a recordar, su castigo será el desprecio que le mostrarán los morelianos en las urnas el próximo 6 de junio.

