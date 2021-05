LA COLUMNA: Voto inteligente pide Magaña de la Mora

Por José Cruz Delgado

* Trabajar por encima de intereses personales: CHT.

* Cristóbal no prende y va a la baja.

* Juanito” Ramírez Bedolla promete espejos baratos a cambio de votos.

* López Obrador hundió en la miseria al campo.

El líder del Partido Verde Ecologista en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, hizo un llamado, tanto a candidatos como a partidos a que extremen precauciones, ello tras el atentado contra del equipo de campaña de Guillermo Valencia, candidato a la alcaldía de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional.

Considera que una actividad peligrosa; antes era de confrontación de ideas, y ahora quién sabe qué intereses haya”, dijo.

En el PVEM hay tranquilidad pues “el que nada debe nada teme”, apuntó. Sin embargo, manifestó que hay dos regiones donde ellos han identificado particularmente escenarios que podrían comprometer la integridad de sus candidatos, son en el Bajío y en Tierra Caliente, son dos candidaturas para alcaldías.

Tras concluir su gira por región Sierra-Costa de Michoacán, el candidato del Verde al gobierno de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora logró convencer a más ciudadanos con su proyecto ciudadano.

En la mira fue arropado por militantes y simpatizante a quienes reafirmó que su proyecto ciudadano sigue fortaleciéndose gracias a los recorridos que continúa realizando a ras de suelo por el territorio estatal.

Manifestó que, a diferencia del resto de fuerzas aliadas o de coalición, el Partido Verde es la única cara del cambio dado que ha postulado a perfiles ciudadanos quienes representan la nueva era para Michoacán.

En la tenencia de Guacamayas del municipio de Lázaro Cárdenas, mencionó que, si bien los michoacanos serán quienes elijan a las próximas autoridades, también serán corresponsables de definir el rumbo del estado para las siguientes generaciones.

Finalmente, reiteró que para lograr que el proyecto Verde se consolide en municipios y las cámaras de representación popular será necesario el voto inteligente de los ciudadanos, quienes habrán de razonar y elegir a los mejores perfiles que hoy se han postulado en este proceso electoral.

“¿Cuál es el temor que le tienen al Partido Verde?”, se cuestionó el magistrado con licencia, al reafirmar que en su campaña continuará transitando “por nuestras carreteras, por brechas, ciudades, comunidades, rancherías y tenencias, el que quiera gobernar un territorio tiene que ocuparse de él y no dirigir desde un escritorio, o llegando en aeronaves como otros candidatos lo hacen”, apuntó.

De ahí que, Juan Antonio Magaña exigió al resto de candidatos y sus partidos políticos, respeto y prudencia para llevar a cabo un proceso electivo en paz y de competencia sana, ante el retiro indebido de material propagandístico del candidato en este punto de la geografía estatal, bajo el ofrecimiento de dádivas, lo cual incluso pudiera construirse como un delito en material electoral.

NO LEVANTA CRISTÓBAL ARIAS….El que definitivamente no levanta es el candidato de Fuerza por México Cristóbal Arias Solís, pese a que gozaba de simpatías, hoy está por el suelo, en la lona, su discurso de siempre no prende a los electores pero sí pretende apropiarse de ese partido, además, logró imponer amigos como candidatos a diputados y presidencias municipales quedando fuera auténticos líderes locales y regionales.

EQUIPO POR MICHOACÁN EJEMPLO DE MADUREZ….Quién sigue avanzando en las preferencias es al aspirante al gobierno del estado por el Equipo por Michoacán Carlos Herrera Tello, quien aseguró en Paracho que más allá de intereses personales en los hechos se demuestra que las diferencias nos unen.

“Somos capaces de trabajar por encima de cualquier interés, porque vemos por nuestra gente, las causas justas, el apoyo y respaldo para salir adelante y ser muestra de madurez, porque ponemos por encima lo que une antes de lo que nos divide”, dijo.

“JUANITO RAMÍREZ BEDOLLA” Y LAS PROMESAS DE SIEMPRE……El campo se encuentra en el peor momento de su historia debido a los recortes presupuestales ordenados por el gobierno federal y aún así hay politicos que intentan dar espejos baratos a cambio del voto a los hombres y mujeres del campo, uno de ellos es el llamado “Juanito” Ramírez Bedolla, candidato por Morena al gobierno de Michoacán, quién visitó la región Infiernillo y Tierra Caliente, donde prometió crear obras de infraestructura agrícola, impulsar el desarrollo agropecuario y trabajar por la denominación de origen de varios productos significativos de esa región, las mismas falsas promesas de su amo y señor Andrés Manuel López Obrador.

Como ha sido su costumbre, culpó al gobierno estatal de dejar el campo abandonado, pero no dijo nada sobre los recortes al agro hechos por el gobierno federal que mantiene a hombres y mujeres en la miseria.

«Conmigo tendrán todo el respaldo; juntos vamos a rescatar al campo, habrá programa de fertilizantes, créditos para la producción agropecuaria, y vamos a seguir con el esfuerzo de industrializar el limón y los productos agropecuarios de la región para darle valor agregado.

Las mismas promesas del Emperador López Obrador que nunca cumplió, al contrario, hundió más al campo en la pobreza.

