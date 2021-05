LA COSTUMBRE DEL PODER: Lozoya es valedor de la corrupción de la 4T

* Hoy argumentan que el caso Florence Cassez fue un malabarismo de corrupción icónico en la procuración de justicia; qué pero ponen a las pistas en que se mueve el caso Lozoya Austin, para traer apendejado al México bueno y sabio

* Porfirio Muñoz Ledo anunció que se constituirá un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, impulsado por él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defensa de la Corte y de los órganos autónomos

Gregorio Ortega Molina

El esquema táctico le ha funcionado hasta ahora; en cuanto a los resultados finales, los sabremos en el casi inmediato enfrentamiento poselectoral, entre la legalidad y el Poder Ejecutivo.

No le den vueltas, amaga para debilitar. El presidente de México encabeza una guerra de usura contra las instituciones y, como bien señaló Catalina Pérez Correa (después de apoyarlo para que llegara) en su texto de El Universal del último 13 de abril, está empeñado en el vaciamiento de la legalidad, para así moverse a sus anchas y conducirse de acuerdo a su santa voluntad. Él lo es todo.

Pensemos en lo logrado con la puesta a modo de Emilio Lozoya Austin. No es criterio de oportunidad, que a fin de cuentas nada significa. Las palabras puntuales son precisas, y el término oportuno no se presta a ambigüedades. El mil millonario ex director de Pemex quedó transformado en el valedor de la lucha anticorrupción de la 4T. No queda duda, lo que se avala con los acuerdos establecidos por este gobierno y el supuesto especial indiciado, es el camino para corromper moral, ética y profesionalmente a la procuración y administración de justicia.

Rosario Robles, que no es santo de mi devoción, es el reverso del mismo espejo. Ambas carpetas de investigación sirven para idénticos fines. Lo mismo se negocia que se maltrata. Lo que varía es el comportamiento personal de cada uno de estos dos sujetos sometidos a juicio. La ex valedora de la primera candidatura presidencial del mandamás de hoy, permanece callada, fiel a sus responsabilidades.

El caso del “fifí y junior” Lozoya Austin se complica en cuanto al orden moral. Sus padres seguramente le perdonarán todo, como lo han hecho desde que llegó al mundo. Desconozco el proceder que determinará el futuro de sus relaciones con su hermana y su esposa, y todavía más cómo responderán sus hijos a la manera en que la situación de Emilio Lozoya Austin los afecto social y anímicamente. Que te señalen como un abusador de la confianza de hermana y esposa, está cabrón, pero que te pongan el índice como hijo de un supuesto delincuente, creo que resulta peor.

Lo que en este momento resulta invaluable desde el punto de vista electoral, es la imagen del ex director de Pemex, que lo mismo da elementos para indiciar a ex senadores, que ofrece entrever que el caso Odebrecht puede permitir llevar a la picota del escarnio público, al menos, a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, porque ninguno de los dos llegará a estar en la situación del niño Emilio, en casita y con un supuesto arresto domiciliario. Hasta el día de hoy era un mejor castigo la cárcel en España.

Argumentan que el caso Florence Cassez fue un malabarismo de corrupción icónico en la procuración de justicia; qué pero ponen a las pistas en que se mueve el caso Lozoya Austin, para traer apendejado al México bueno y sabio.

===000===

Porfirio Muñoz Ledo sube al escenario político para movernos con su canto del cisne. En entrevista concedida a Guadalupe Irizar se despoja del peso del ninguneo a que fue sometido. Comparto con el lector lo esencial:

“Porfirio Muñoz Ledo anunció que la próxima semana se constituirá un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, que impulsa él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defensa de la Corte y de los órganos autónomos en lo inmediato, pero será de largo alcance.

“El frente pretende separarse de la Oposición al Gobierno y de la coyuntura electoral, pues se trata de impulsar una especie de tercera vía, dijo Muñoz Ledo, quien sostuvo que no está con la “robotización” de la 4T, ni con la Oposición.

“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores, indicó.

“Este Frente, añadió Muñoz Ledo, impulsará en un primer momento acudir a la Corte como Amicus Curae ante las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del presidente de la Corte.

“Aseveró que está convencido de que por unanimidad la Corte -con la excusa de su presidente- va a rechazar esta sumisión del Poder Legislativo en la llamada Ley Zaldívar.

“Vamos a parar esto. Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia, apuntó”.

www.gregorioortega.blog

@OrtegaGregorio

The post LA COSTUMBRE DEL PODER: Lozoya es valedor de la corrupción de la 4T appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.