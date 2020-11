La prioridad es identificar un Presupuesto 2021 adecuado a la realidad económica y de salud que se enfrenta

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), aseguró que la prioridad es identificar un Presupuesto de Egresos adecuado a la realidad económica y de salud que se enfrenta. “Se apoyará a los gobiernos estatales y municipales para identificar un gasto adecuado ante el complicado panorama que enfrentan”.

Durante el Cuarto Parlamento Abierto “Gasto Federalizado” rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, el legislador sostuvo que es fundamental buscar mecanismos a fin de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios porque tienen una vinculación directa con los ciudadanos.

Indicó que los ingresos se han visto restringidos, lo que impide tener un gasto con el incremento deseado.

“El pacto fiscal tiene la intención de no descuidar a los gobiernos locales; por el contrario, distribuir competencias para fortalecer al Estado en su conjunto”. Convocó a ejercer los recursos con eficiencia y responsabilidad para hacer más con menos, sostuvo.

Planteamientos de diputadas y diputadas

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del PT, consideró que la caída de las participaciones y aportaciones federales a los estados y municipios para 2021, a través de los Ramos 28 y 33, no serán tan severas como en 2009. Aclaró que las dificultades de las entidades son estructurales, no coyunturales y las fórmulas de distribución no se han modificado, por eso “no hay mucha razón en lo que reclaman los gobernadores”. Llamó a encauzar el diálogo y llegar a acuerdos en forma conciliatoria.

De MC, su coordinador, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró que hay un retroceso de tres años en materia de presupuesto federal a las entidades, además de que con la reforma a la Ley General de Salud, los recursos para este sector ya no serán manejados por los estados, sino por la Federación.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca, habló de la desaparición de los fideicomisos y el impacto en las entidades federativas, debido a que se pretende dilapidar ahorros y activos heredados con el supuesto objetivo de eliminar la opacidad, discrecionalidad, pero, dijo, serán asignados en programas sociales de bienestar que no son más que electorales.

Enfatizó que una política de austeridad no debe impulsarse vulnerando derechos humanos, laborales y económicos de los mexicanos, por lo que en el PEF se debe velar por reglas claras de operación y que los recursos sean usados para los fines que se tenían en los fideicomisos de origen.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), sostuvo que el Presupuesto 2021 no considera la redistribución para combatir el Covid-19 y las secuelas económicas como la pérdida de empleos y cierre de negocios. Consideró que no es momento de pedir a entidades y municipios cobrar impuestos, como el predial, que requiere de una regularización de la tierra.

“No podemos dejar en la indefensión a los estados”, recortarles el presupuesto y obligarlos de forma repentina a hacer estas mejoras. Alertó que muchos proyectos tienen el riesgo de paralizarse y que la inversión quede a medias. Advirtió que no es un asunto menor y sugirió impulsar una nueva distribución del gasto a través de un nuevo pacto fiscal.

Del PRI, la diputada María Lucero Saldaña Pérez indicó que el panorama para estados y municipios se ve complicado, porque más allá de los retos por la pandemia, el 2021 significa la reducción de la inversión pública en proyectos y programas productivos, debido a que se estima que el gasto federalizado sea 5.5 por ciento menos.

De Encuentro Social, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas llamó al diálogo a la Secretaría de Hacienda y a los gobernadores para revisar el gasto federalizado, equilibrar y modificar los porcentajes de recursos a las entidades, porque para el 2021 sólo tres reciben aumento y, el resto, que son los estados más pobres, tienen decremento.

La diputada Sonia Rocha Acosta, del PAN, afirmó que con el recorte presupuestal a municipios “se está ahorcando a los más pobres”; implica dejar de atender la seguridad, que es vital para atraer inversión y reactivar la economía. Afirmó que no es momento de que las entidades y alcaldías empiecen a cobrar el predial. Pidió que haya una distribución de los recursos sin mediar colores partidistas.

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena) afirmó que son momentos para buscar alternativas que ayuden a los órganos de gobierno locales y municipales a cumplir con su responsabilidad. “El Presupuesto de Egresos del 2021 viene complejo y se tomarán en cuenta las aportaciones para poder mejorarlo, nos amplían la visión, se hará un buen trabajo para responderles”.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (Morena) llamó a dejar de lado el discurso estridente, ya que la necesidad de recursos es real debido a que se está en un proceso de desaceleración económica a nivel mundial. “Se va a apoyar a los sectores más vulnerables, se combatirá la corrupción y se optimizarán los recursos”.

También de Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala aseveró que no es momento de incrementar impuestos, sino de buscar una mayor recaudación de estados y municipios. Agregó que el Presupuesto de Egresos será responsable y austero; por ello, es importante “apretarse el cinturón e implementar la mayor austeridad posible”.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez dijo que es falso que algunos estados aportan más de lo que reciben en temas de seguridad, educación y salud. Comentó que antes las grandes inversiones iban al norte y centro del país, por lo que hoy es muy justo que se voltee hacia al sur.

Propuestas de funcionarios y asociaciones civiles

Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), propuso que las entidades y municipios cobren el predial y la tenencia vehicular. Consideró que el endeudamiento de estados, en general, es sostenible, y sólo cinco están en observación. Indicó que la Ciudad de México recauda el 30 por ciento del predial en el país.

Clara Luz Flores Carrales, presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, demandó priorizar la seguridad en los ayuntamientos y generar confianza en los ciudadanos. Alertó que si desaparece el programa de Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), 300 alcaldías no tendrían recursos para la seguridad.

Armando Quintero Ramírez, alcalde de Iztacalco, Ciudad de México, pidió que prevalezca el Fortaseg porque es relevante para la compra de equipos, pago de sueldos y capacitación de elementos policiacos. Llamó a la solidaridad de las y los diputados, ya que la seguridad es responsabilidad fundamental de cualquier Estado.

La presidenta municipal de Los Cabos, Baja California Sur, Jesús Armida Castro Guzmán, dijo que es importante hacer ver al Legislativo las necesidades reales de los ayuntamientos en seguridad y desastres naturales; por ello, la relevancia del Fortaseg y el Fonden. “Entendemos que la cobija se acorta y la pandemia obliga a trabajar de manera distinta, pero no hay que descuidar estos temas”.

Eliseo Compeán Fernández, presidente municipal de Delicias, Chihuahua, reprobó la propuesta presupuestal 2021. “La Federación nos quita recursos y de aprobarse como se plantea todos los alcaldes vamos a tener una gran problemática”, por la difícil situación económica, para atender la pandemia y la inseguridad.

Rubén Adrián Noriega Cornejo, subsecretario de Planeación e Inversión Pública de Oaxaca, señaló que no existen lineamientos para revisar proyectos de desarrollo social, por lo cual su cumplimiento se ha vuelto discrecional. Sostuvo que se requiere capacitar a los municipios, porque son quienes corren mayor riesgo de incurrir en subejercicio de recursos.

Lía Álvarez Baeza, investigadora del programa Gasto Público y Evaluación de Cuentas de México Evalúa, comentó que 17 entidades tendrán disminuciones de participaciones federales por arriba del 6.4 por ciento, y las más afectadas serán Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Morelos y Baja California Sur. “La clave para estados y municipios es generar incentivos e incrementar sus esfuerzos recaudatorios locales”, expuso.

Christopher Cernichiaro Reyna, coordinador de Finanzas Públicas Subnacionales en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. explicó que la propuesta de gasto federalizado para estados y municipios 2021, con una reducción de 5.5 por ciento en términos reales respecto al presente año, es el de menor poder adquisitivo desde 2013.

Diversificar fuentes de financiamiento

Al concluir el parlamento abierto, el diputado Erasmo González Robledo, sostuvo que “tenemos el gran reto de que el gasto federal contribuya a las finanzas públicas locales que, en muchas ocasiones, es insuficiente, y requiere que todos realicemos los esfuerzos necesarios para diversificar las fuentes de financiamiento estatales y municipales hacia una sociedad incluyente.

