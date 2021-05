La serie del Príncipe Harry y Oprah Winfrey, ‘The Me You Can’t See’ se estrenará en Apple TV+

CIUDAD DE MÉXICO. – “The Me You Can’t See“, la serie documental sobre salud mental de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, se estrenará el 21 de mayo en Apple TV Plus.

En la serie, los co-creadores y productores ejecutivos Winfrey y Harry guían discusiones sobre salud mental y bienestar emocional mientras se abren sobre sus propios viajes y luchas de salud mental.

Junto a una amplia gama de personas de todo el mundo que viven con los desafíos de los problemas de salud mental, el espectáculo cuenta con invitados de alto perfil como:

Lady Gaga

Glenn Close

DeMar DeRozan de San Antonio Spurs

Langston Galloway de Phoenix Suns (anteriormente de los Detroit Pistons)

El defensor de salud mental y orador Zak Williams

La boxeadora olímpica Virginia “Ginny” Fuchs

El famoso chef Rashad Armstead

“Ahora más que nunca, hay una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad”, dijo Winfrey. “Nuestra serie tiene como objetivo desencadenar esa conversación global.”

Por su parte, el duque de Sussex aseguró que:

“Nacemos en diferentes vidas, se nos cria en diferentes ambientes y, como resultado, estamos expuestos a diferentes experiencias. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos”, dijo Harry. “La mayoría de nosotros llevamos algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, que se siente y es muy personal. Sin embargo, el último año nos ha demostrado que todos estamos juntos en esto, y mi esperanza es que esta serie demuestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”.

“The Me You Can’t See” también es producida por Terry Wood y Catherine Cyr de Harpo Productions, junto con Jon Kamen, Dave Sirulnick y Alex Browne de RadicalMedia sirviendo como showrunner.

Está dirigida y producida por dawn porter (“Gideon’s Army” (“Gideon’s Army”), y el Óscar y asif Kapadia (“Amy”, cuatro veces ganador del Premio BAFTA.

