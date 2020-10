La transformación implica garantizar derechos políticos de las mujeres: Eduardo Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, dijo que la transformación institucional que vive nuestro país nos obliga a trabajar para garantizar los derechos políticos de las mujeres, así como su participación en la toma de decisiones.

Durante el panel a distancia sobre el “67 Aniversario del reconocimiento constitucional de los derechos políticos de las mujeres en México”, el senador refirió que actualmente se cuenta con un marco jurídico internacional que dispone la participación de ellas en las elecciones y para ocupar cargos en todas las funciones públicas.

También se aprobó la reforma constitucional para asegurar la paridad de género en todos los órganos del Estado. En este sentido, agregó, la Cámara de Diputados y el Senado de la República han tomado una determinación clara sobre este tema.

Reconoció que todavía existen pendientes para cumplir con este principio en el Poder Judicial de la Federación y órganos autónomos. Además, en las esferas del gobierno federal, expresó, no se dejó con claridad una paridad en la Presidencia de la República ni tampoco para las gubernaturas de las entidades federativas.

Pero la LXIV Legislatura, apuntó, dio un gran paso para que las mujeres se incorporen a la vida política, no sólo como un discurso o expresión de inclusión, sino como una obligación constitucional.

Eduardo Ramírez dijo: Debemos desarrollar sistemas democráticos, en los que se exija la participación de todas las personas, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos y de su ciudadanía.

En el encuentro, que organizó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, destacó que ellas siempre han participado activamente en los procesos democráticos de transformación.

Y cada vez más se presta atención a su inclusión en cargos públicos y puestos de toma de decisiones, pero no sólo se trata de que esta sea una representación numérica, sino de asegurar que sus intereses, demandas y derechos sean tomados en cuenta y tengan un espacio en el desarrollo de las políticas públicas y la provisión de bienes y servicios, añadió.

Por eso, dijo: “Tenemos que ser muy claros. No podemos vivir en democracia, no podremos alcanzar el máximo desarrollo social o económico, sin la participación plena de las mujeres”. Se requiere su presencia y liderazgo no sólo en la política, sino en todas las esferas de la vida, concluyó.

