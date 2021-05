Lanzan segunda temporada del videojuego Rogue Company

Ciudad De México.- La segunda temporada del videojuego Rogue Company ha llegado a las plataformas descargables de las distintas consolas. El juego presenta un nuevo pase de batalla y a un nuevo mercenario. De acuerdo con Epic Games, esta temporada de Rogue Company se perfila como la más grande hasta ahora. Así mismo, Rogue Company es un multijuego táctico, en el cual los usuarios estarán participando en tercera persona. Dicho juego, fue lanzado el 1 de octubre de 2020, y su descarga se encuentra disponible a través de las plataformas de Epic Games, Xbox, Play Station 4 y Nintendo Switch.

New season, new rewards.

Unlock Prisoner 625 Ronin, Urban Explorer Gl1tch, and more in our new & improved Season Two Battle Pass!

Plus, if you complete your entire pass? You’ll earn 1050 Rogue Bucks in rewards to spend as you see fit. pic.twitter.com/eLCS7LgRx2

— Rogue Company (@RogueCompany) May 11, 2021