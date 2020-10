‘Legalmente rubia 3’ confirma fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas en mayo pasado, Deadline confirmó la realización de Legalmente rubia 3 con Mindy Kaling y Dan Goor como guionistas. Ahora, tras una reunión virtual con el elenco original del filme, se ha anunciado su fecha de estreno oficial.

A través de la cuenta oficial de Twitter de MGM Studios sabemos que Legalmente rubia 3 llegará a las salas cinematográficas en mayo de 2022. Según información de EW, la cinta iba a estrenar originalmente en febrero de 2020.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD

— MGM Studios (@MGM_Studios) October 20, 2020