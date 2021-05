Línea 12 y ausentismo marcan debate entre candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes se realizó el debate entre candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo, en medio de cuestionamientos por la ausencia del actual alcalde con licencia, Víctor Hugo Romo, de Morena, quien busca reelegirse y decidió no asistir argumentando luto por el desplome en la Línea 12 del Metro.

“El candidato de Morena no tiene cara para venir a debatir. En Miguel Hidalgo se han perdido más de 5 mil empleos y van a culpar a la pandemia, pero no es cierto, lo que sí ha aumentado es el gasto de publicidad“, aseguró Mauricio Tabe, candidato de la alianza Va por la CDMX (PAN-PRD-PRI).

Mientras que la candidata de Movimiento Ciudadano, Tere Vale, también criticó la ausencia de Víctor Hugo Romo: “No quiso venir a debatir no porque no pudiera, sino porque considera a Miguel Hidalgo, de seguro, poco importante“.

Si eres de la demarcación #MiguelHidalgo este es el #DebateChilango para que conozcas a las candidatas y candidatos que quieren representar tu Alcaldía por los próximo 3 años. pic.twitter.com/aIeoKoBeDI — IECM (@iecm) May 5, 2021

Al respecto, Víctor Hugo Romo informó que no asistiría al debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en “solidaridad y respecto a las familias de quienes fallecieron y a las personas hospitalizadas” en el accidente en la Línea 12.

Al aspirante de Morena se sumaron las candidatas de Redes Sociales Progresistas, Cynthia Acosta; del Partido Equidad y Género, María Enriqueta Portillo, y el aspirante sin partido, Eduardo Farah. Los tres ingresaron vía virtual al debate, a la postre salieron del mismo.

Al respecto, Enriqueta Portillo justificó su salida “por solidaridad” con las víctimas del accidente en el Metro; Cynthia Acosta criticó que el intercambio se centraba en los ataques a Víctor Hugo Romo, y Eduardo Farah lamentó que se criticara al morenista sin que éste tuviera posibilidad de defenderse.

Roberto Carlos Reyes Gamiz, Encuentro Solidario.

Chinthya Fernanda Acosta Sánchez, Redes Sociales Progresistas.

José Manuel Nava Castro, Fuerza Por México.

Eduardo Contró Rodríguez, Candidato sin partido

Eduardo Virgilio Farah Arelle, Candidato sin partido pic.twitter.com/V1BPRvU0Mx — IECM (@iecm) May 5, 2021

Mauricio Tabe usó el accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro para criticar al partido en el Gobierno de la ciudad y de la alcaldía Miguel Hidalgo: Morena. “No fue accidente, fue negligencia criminal. Es una pena que se utilice la tragedia para esconderse y no dar la cara y no venir a debatir”, dijo en su intervención.

Mientras que Teresa Vale soltó un “todos somos Tláhuac”, para luego señalar que la “tragedia de nos enseñó la necesidad de tener alcaldes autónomos”. Criticó que el candidato Romo Guerra, quien busca la reelección en Miguel Hidalgo, no acudió al debate convocado por la autoridad electoral porque desprecia “los órganos autónomos”.

Mientras que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Roberto Reyes Gamiz, también criticó al alcalde con licencia y candidato Víctor Hugo Romo: “de llegar a ser alcalde lo primero que haré es cancelar el programa de La empleadora, ese famoso programa que da trabajo a siete mil gentes en Miguel Hidalgo, pero sabemos que Romo lo utiliza solo de clientela electoral para perpetuar al gobierno”.

El aspirante de Fuerza por México, José Manuel Nava Castro, también propuso eliminar el programa de La empleadora para generar una bolsa de trabajo “que sea para todos, no para unos cuantos, no para mis amigos, para mis compadres”. En tanto, el candidato sin partido Eduardo Contró afirmó que el accidente reafirmó su convicción de que la ciudadanía y no la “vieja clase política” sacará adelante a la sociedad.

