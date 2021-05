Llega la superoferta y descuento en videojuegos desde Epic Games Store

Ciudad De México.- Epic Games ha anunciado la superoferta y descuento en videojuegos desde su plataforma. Los juegos que entren en esta oferta tendrán hasta un 75% de descuento. Dicha oferta comenzó el 20 de mayo y se mantendrá firme hasta el 17 de junio de 2021. Así mismo también se ha comunicado que solo habrá un videojuego gratis cada semana hasta acabar con la promoción. El primer juego gratis a disfrutar es NBA 2K21 y solo estará disponible hasta el 27 de mayo, que es cuando se estará revelando el siguiente juego gratis para esa semana.

Con el motivo de esta super oferta también se da a conocer la noticia de un pack gratis para los jugadores que juegan Fortnite desde una pc. El pack se hace llamar Rubí Sombra, y los usuarios de Fortnite, una vez iniciando sesión en el multijuego desde su computadora, podrán ir directamente la tienda interna, y ahí estará dicho pack, pero se debe aclarar que para obtener tanto la skin como los demás accesorios que complementan al personaje, se deberán de cumplir algunas misiones. Este pack estará disponible hasta el 17 de junio de 2021.

Sometimes, it’s more fun to stay in the shadows.

PC players, log in and head to the Shop to claim the Street Shadows Challenge Pack and unlock free rewards including:

– Ruby Shadows Outfit

– Shadow Slicer Pickaxe

– Sky Shadow Glider

More info: https://t.co/5RexYUtFLi pic.twitter.com/XeMd7tLngQ

— Fortnite (@FortniteGame) May 20, 2021