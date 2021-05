¡Lo hace de nuevo! Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de España

Ciudad De México.- El piloto de monoplazas británico, Lewis Hamilton lo ha hecho de nuevo y se ha ganado el Gran Premio de España, dejando atrás al neerlandés, Max Verstappen. De acuerdo con ESPN, con este triunfo Hamilton se convierte en el primer piloto en vencer en cinco ocasiones consecutivas el Gran Premio de España e iguala a Michael Schumacher como el piloto que lo ha ganado más veces en total: seis.

⇒El adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton en la primera curva, cuando se le coló por el interior y los dos favoritos para ganar el Mundial se golpearon levemente, marcó gran parte de la carrera en un trazado donde es muy difícil conseguir ganar posiciones en pista.

En un momento de la carrera, Hamilton evitó un roce con Verstappen al dar un volantazo, lo cual evitó que fuese un accidente que pudiera pasar a mayores, pero provocó que Valtteri Bottas, compañero de Lewis Hamilton, tuviera que frenar y fue adelantado por Charles Leclerc quien aprovechó la situación para quedarse con el tercer lugar del GP España.

Por medio de la cuenta de Twitter del F1, Lewis Hamilton expresó a su público:

“Primero, quiero agradecer a todos los fanáticos que están aquí. Es genial verlo. Me siento muy bien … la formación está funcionando y dando sus frutos. Fue una gran estrategia del equipo. ¡Que dia!

— Formula 1 (@F1) May 9, 2021

Conforme a la información compartida por Fórmula 1, Hamilton ejecutó una estrategia sorpresa de dos paradas para recuperar el liderato de Verstappen en el Circuit de Barcelona-Catalunya después de que el holandés se adelantara en la línea y entrara en la curva 1 al comienzo, pero el británico pasó casi la mitad de la carrera rondando un segundo. detrás del difusor trasero del Red Bull.

Por su parte Max Verstappen en entrevista tras terminar la competencia mencionó:

“No había mucho que pudiéramos hacer … Yo era un poco fácil. Intenté todo lo que pude. No estamos donde queremos estar … pero en comparación con el año pasado es un gran salto para nosotros ”.

El próximo circuito a disputar es el GP Mónaco que tiene como fecha prevista para el 20 de mayo de 2021.

— Formula 1 (@F1) May 9, 2021

— Formula 1 (@F1) May 9, 2021