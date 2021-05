‘Loki’ adelanta su estreno en Disney Plus

CIUDAD DE MÉXICO.- Marvel dio a conocer que Loki llegará antes de lo esperado a Disney Plus. La esperada serie adelantó su estreno para el miércoles 9 de junio.

“Los miércoles son los nuevos viernes”, dice el actor Tom Hiddleston en el video del anuncio de la nueva fecha. Esto significa que los nuevos episodios de Loki no se estrenarán los días viernes, sino los miércoles, cambiando la tradición hasta ahora de las nuevas series de Marvel en Disney+.

La expectación que existe actualmente por Loki es demasiada porque, como ocurrió con WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno, Marvel Studios reveló muy pocos detalles antes del lanzamiento. Lo poco que sabemos es gracias al fantástico tráiler.

En los primeros avances del show se deja entrever que el dios nórdico viajará en el tiempo tras tomar el Teseracto en la Batalla de Nueva York de Avengers: Endgame. Por supuesto, estará metido en problemas como ya es común.

La pregunta que nos queda es si este cambio de día de estreno será solo en el caso de Loki, o también lo veremos en las próximas series de Disney Plus como Hawkeye o The Book of Boba Fett.

El reparto de Loki está conformado por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino y Richard E. Grant.

