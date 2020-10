López Rabadán atiende a víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, habían convenido una reunión a las 11 de la mañana para escuchar a víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, a propósito de la definición que el Senado de la República habrá de tomar sobre la modificación a 20 leyes en las que se pretenden eliminarán 109 fideicomisos públicos.

Dado que las puertas de la Cámara de Senadores se cerraron, tanto por manifestantes como por personal del propio Senado, la senadora López Rabadán decidió no cancelar la reunión y en un hecho inédito, se llevó a cabo vía digital.

Estuvieron presentes -desde distintos puntos- la senadora López Rabadán, sobre la banqueta, afuera de las puertas del recinto, con los afectados por la posible destrucción de los fideicomisos; el senador Emilio Álvarez Icaza en otro punto con beneficiarios que, igualmente se verán afectados; asimismo, el senador Armenta y la senadora Claudia Ruiz Massieu desde las instalaciones del Senado de la República; así como el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado desde sus oficinas.

“Es necesario que el Grupo Parlamentario de Morena escuche a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y periodistas. La destrucción de los fideicomisos que los protegen será una acción inhumana y lamentable. El día de ayer, en las urnas, los mexicanos demostraron su descontento con el actuar de este gobierno y la destrucción de estos fideicomisos le echará más leña al fuego. El partido oficial debe de entender que esto es un error y los senadores de Morena y del PVEM deben ser responsables con su voto. Obedecer la instrucción dada por el Presidente de la República no prestigiará al Senado sino al contrario, demostrará que su prioridad es obedecer a López Obrador, aunque ello signifique darle la espalda a los mexicanos,” advirtió López Rabadán.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien estaba adentro de las instalaciones, tuvo que salirse para así darles voz a las víctimas que exigen justicia, informó que envió a los integrantes de dicha Comisión una propuesta de opinión -en respuesta al turno de la Mesa Directiva-, sin embargo, apuntó que lo senadores de Morena tienen mayoría dentro de la Comisión y está en sus manos aprobar una opinión que establezca la no eliminación de los 109 fideicomisos.

“Reconozco la pluralidad de la reunión sostenida el día de hoy, ya que estuvo representado el grupo mayoritario en la voz del senador Alejandro Armenta, el PRI con la senadora Sylvana Beltrones, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, además de una servidora de Acción Nacional, pero sobre todo, agradezco la valentía de las mujeres y hombres que hoy reclaman justicia, personas que son víctimas y que no han encontrado respuesta en las instituciones, ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores. Personas que hoy nuevamente son revictimizadas con la posibilidad de dejar de recibir apoyos tan necesarios para su subsistencia, personas que no merecen ser estigmatizadas bajo la palabra corrupción como lo ha dicho el presidente López Obrador. Al no haber condiciones para la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que las y los senadores no pudieron ingresar al recinto, esperamos que las Comisiones de dictamen escuchen a los ciudadanos que exigen un Parlamento abierto y que esperan una respuesta de sus senadoras y senadores”, concluyó López Rabadán.

AM.MX/fm

The post López Rabadán atiende a víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.