Lorenzo Córdova y Murayama consideraron ilegal entrega de tarjetas en 2017: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cambiaran de opinión sobre la entrega de tarjetas, pues su visión, exhibió fue muy distinta a la de 2017, cuando lo consideraron ilegal.

Expuso una serie de videos de 2017 en donde Córdova Vianello y Murayama descalifican el uso de tarjetas en Estado de México y Coahuila, sobre los entonces candidatos Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, respectivamente.

Lorenzo Córdova: “-Si votas por mí y si gano, a ti te voy a dar tal cosa-, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva”.

Ciro Murayama: “La coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a 2018”.

Sin embargo ante la denuncia por las tarjetas de “Mujer Fuerte” del candidato del PRI por Nuevo León, Adrián de la Garza, los consejeros aseguran que se trata de simple propaganda.

Por otra parte, López Obrador reviró a Movimiento Ciudadano luego de que lo responsabilizó por el asesinato del candidato por la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta. Además de las denuncias en su contra por parte del PRD por “intervenir” en el proceso electoral. Aseguró que se trata de propaganda que no logran causar ningún efecto.

“Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto, además, no les ayudan a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación del país”.

Por la noche, tras darse a conocer el asesinato de Abel Murrieta, el senador Dante Delgado responsabilizó a López Obrador por la violencia contra los candidatos. En respuesta, el dirigente de Morena, partido fundado por AMLO, Mario Delgado, aseguró que se trataba de una bajeza señalarlo.

Incluso el dirigente emecista acusó que el presidente opera desde Palacio Nacional la dirigencia de Morena, “AMLO, que Mario Delgado carezca de capacidades y sensatez no justifica que tú asumas el rol de dirigente de Moreno y abandones la responsabilidad que el pueblo te confió. Tu irresponsabilidad está costando vidas, entiende que México necesita un presidente ya”.

