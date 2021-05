CIUDAD DE MÉXICO. – Los Brit Awards reconocerán a Taylor Swift con el premio Global Icon, en reconocimiento a su impacto en la industria musical mundial y los logros profesionales.

La ceremonia se llevará a cabo en vivo en el O2 arena de Londres y se transmitirá por ITV e ITV Hub, donde Swift será la primera artista femenina en recibir el premio.

Otras personalidades que han recibido dicho premio anteriormente, han sido Elton John, Robbie Williams y David Bowie.

We’re excited to announce that @taylorswift13 will be presented with the BRITs Global Icon award this year!!

Don’t miss The #BRITs 2021 on Tuesday 11 May at 8pm on @ITV and @ITVHub! pic.twitter.com/2ArfeF8ZNs

— BRIT Awards (@BRITs) May 10, 2021