LOS CAPITALES: Alertan a empresas sobre ataques de ciberdelincuentes

“Cero Confianza”, campañas de IBM y Tanium para proteger clientes

Cada día la operación digital de las empresas se encuentra más expuesta a los ciberdelincuentes. Precisamente, IBM Security dio a conocer algunos puntos sobre cómo está ayudando a sus clientes a adoptar estrategias para su seguridad, en donde destaca la campaña “Cero Confianza”(zero trust). Y las reglas básicas, sostiene la IBM, son: menos accesos privilegiados; nunca confiar, siempre verificar; y realizar, siempre, una filtración. El anuncio incluye nuevos modelos para casos de uso comunes de Confianza Cero, una versión SaaS del Cloud Pak for Security, y una alianza estratégica con un proveedor líder en seguridad de nube y redes para ayudar a los clientes a modernizar y asegurar el trabajo remoto.

Por otra parte, pero coincidiendo con esta campaña contra la ciberdelincuencia en empresas, Tanium , el proveedor de seguridad y administración de endpoints creado para los entornos de TI más exigentes del mundo, informó los resultados de la encuesta “IT Leads the Way: How the Pandemic Empowered IT” (TI lidera el camino: cómo la pandemia empoderó a las TI), para evaluar las principales operaciones de TI y los desafíos de seguridad que las organizaciones han enfrentado durante la transición al trabajo trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19, y cómo las empresas planean adaptarse a esto en el futuro.

El informe fue realizado por PSB Insights, encuestó a 500 tomadores de decisión de TI de alto nivel (ITDM) en los Estados Unidos y el Reino Unido en diversas industrias, incluidos servicios financieros, salud, manufactura y comercio minorista. “Nuestra fuerza de trabajo distribuida significa el final del perímetro de la red tal como la conocemos y el aumento del punto final. Pero administrar y asegurar los endpoints requiere visibilidad y control. No puedes asegurar lo que no puedes ver. Como revela la investigación, es fundamental que los equipos de TI continúen invirtiendo en soluciones que rompan los silos de datos y permitan la automatización para garantizar la capacidad de administración, la seguridad y el conocimiento de sus terminales”, dijo Chris Hodson, CISO global de Tanium.

En efecto, las empresas tenían demasiada confianza en su seguridad antes de COVID. El 88% de las empresas informaron que antes de la pandemia sentían cierto nivel de confianza en su capacidad para respaldar de forma completa y segura el trabajo remoto. Sin embargo, cuando se vieron obligadas a ir de forma remota, sólo al 39% de las organizaciones se les facilitó realizar este cambio entre sus empleados. A pesar de esto, solo el 33% consideró “mejorar la ciberseguridad” como una de sus tres principales iniciativas de TI para 2021.

Desde la pandemia, los ITDM han observado comportamientos de riesgo de los empleados que van desde el almacenamiento de datos confidenciales (41%) hasta hacer clic en correos electrónicos de phishing (38%) y acceso de administrador inadecuado (37%). No es sorprendente ver comportamientos de riesgo en torno al uso de Shadow IT/aplicaciones no autorizadas (35%), aplicaciones de chat o conferencias (31%) y archivos compartidos de terceros (31%) cuando los empleados intentan ser productivos mientras trabajan de forma remota.

TI se enfrenta a nuevos desafíos operativos y de seguridad con una complejidad cada vez mayor. El 63% de los encuestados dicen que enfrentan nuevos desafíos de seguridad de TI, y el 52% señaló que estos desafíos se han vuelto más complejos desde que comenzó la pandemia. Los equipos de operaciones también están bajo presión: el 69% de los encuestados dice que enfrentan nuevos desafíos de operaciones de TI y el 56% señala que estos desafíos se han vuelto más complejos.

En resumen: en comparación con sus planes antes de la pandemia, el 38% de las empresas aceleraron las inversiones en tecnología que respalda una arquitectura de “Cero Confianza”.

Apoya Siemens a jóvenes mexicanos para convertirlos en líderes en tecnología.

Siemens, empresa especializada en innovación, tecnología en software y automatización industrial, dio a conocer que su programa educativo de Formación Dual, creado en colaboración con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, va por la quinta generación, y actualmente capacita a jóvenes mexicanos para convertirlos en los próximos líderes en tecnología que transformarán las empresas y el futuro del país, al dotarlos de conocimientos y habilidades en técnicas disruptivas, digitalización, sostenibilidad e industria 4.0. De acuerdo con diversos estudios, el 54% de los empleadores en México asegura no encontrar perfiles necesarios para múltiples vacantes técnicas de las distintas industrias que existen en el país. En esta carencia, Siemens encuentra la esencia de su iniciativa de Formación Dual: preparar, fomentar y brindar oportunidades para las nuevas generaciones. El programa educativo de Siemens tiene como objetivo la formación y capacitación de jóvenes talentos de diversas instituciones educativas de nivel medio superior-técnico, el cual representa el 20% de la formación, mientras que el 80% restante se centra en la práctica dentro de las industrias que forman parte del plan. Esta modalidad permite a los estudiantes integrarse de forma rápida al mercado laboral con conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán desarrollar todo su potencial, que a su vez, les brindará igualdad de oportunidades para lograr la movilidad social.

Desarrolladores inmobiliarios se enfrentan a un mercado muy volátil.

Están surgiendo numerosas oportunidades para la adquisición de predios a ser desarrollados, pero los constructores pueden ponerse en riesgo si no toman en cuenta numerosas condiciones estructurales y de cambios en el mercado. Así lo afirmó Gaby Cano, experta comercial de la consultoría inmobiliaria Softec, y subrayó: “la compra de un predio puede ser el 50% del éxito de un desarrollo… o de un fracaso”.

La especialista explicó que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de desarrolladores nuevos en el mercado, que emprenden proyectos en una buena zona, con una buena idea, pero que no logran buenos resultados porque las condiciones del mercado están cambiando producto de la pandemia y la contracción económica. “Incluso los desarrolladores que ya han tenido éxito repiten su fórmula y a veces no funciona porque allá afuera el consumidor ya cambió”, subrayó, y concluyó: sSu gran riesgo consiste en que se atoren en los trámites o sus ventas hasta a más de 36 meses, lo cual los compromete gravemente en sus finanzas y terminan rematando el proyecto o incluso llegan a grandes pérdidas. “

