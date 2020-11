LOS CAPITALES: Aumenta el rezago en soluciones judiciales por controversias

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Los empresarios mexicanos y el propio gobierno no pueden darse el lujo de tratar de resolver siempre sus diferencias en tribunales -nacionales o internacionales-, porque resultan procesos muy largos y costosos, cuando ya existen mecanismos alternativos para la solución de controversias, nos dijo Roberto Fernández del Valle, socio a cargo del área de arbitraje comercial de Santamarina + Steta. El especialista señaló que “existen por lo menos seis mecanismos alternativos de ley que ahorran tiempo y dinero para los mexicanos: la negociación, mediación, conciliación, peritaje, paneles de solución y el arbitraje. Todos son trajes a la medida para diferentes circunstancias. Todos son muy efectivos. Todos se pueden prever y definitivamente, son mejores que llegar a un tribunal”, dijo.

Y es que hoy estamos viviendo una parálisis en los tribunales que se ha acentuado por el Covid 19 y eso ha llevado a que incluso se retomen iniciativas en el Senado de la República para la expedición de una la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. En sus exposiciones de motivos, ellos han reconocido un rezago importante de resoluciones y que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias también es un derecho humano, con la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. En efecto, durante 2018 los expedientes ingresados fueron 1’961,517; los expedientes concluidos 1’153,542; y los expedientes pendientes de concluir 3’066,386.

Roberto Fernández del Valle recomendó a todos los mexicanos, empresas y personas, siempre darle su debida importancia a una cláusula de resolución de disputas en sus contratos, como parte preventiva. “Hay contratos sumamente sofisticados, de operaciones millonarias, en los que no se hace una reflexión profunda de las consecuencias de tiempo y dinero que implica tener una disputa en los tribunales, cuando hay medios alternativos previstos por la ley que podrían ahorrar muchos dolores de cabeza a las partes. Las empresas mexicanas tendrán que empezar a usarlos en la nueva etapa de cambios inesperados “, concluyó.

Viva Aerobus registró 885 mil pasajeros durante octubre.

La aerolínea de bajo costo de México, informa que en octubre de 2020 registró más de 885 mil pasajeros , un incremento del 21% en comparación con septiembre pasado, resultado de su consistente reactivación de rutas y la preferencia de los pasajeros por una propuesta de valor que combina precios bajos, confiabilidad y estrictos protocolos de prevención e higiene. En consecuencia, se contó con un factor de ocupación del 81%, una de las cifras más elevadas dentro de la desafiante coyuntura. Durante octubre, Viva operó 97 rutas (86 nacionales y 11 internacionales), ofertando una capacidad del 93.9% vs octubre 2019, medida en asientos por kilómetros disponibles (ASKs por sus siglas en inglés); esta reactivación incluyó el reinicio de los vuelos Ciudad de México – Oaxaca, Chihuahua – Guadalajara y Hermosillo – Los Cabos. Además, Viva ya ha anunciado el lanzamiento de 20 nuevas rutas en el camino hacia la nueva realidad: 13 nacionales y 7 internacionales. Desde Monterrey, ya se han puesto a la venta los nuevos vuelos a San Antonio (SAT) y Dallas Fort Worth (DFW); desde Cancún a Aguascalientes y San Luis Potosí; la ruta Mazatlán – Chihuahua; y desde Ciudad de México a Acapulco, Ciudad Obregón, Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal, Durango, Los Mochis, Tampico, Veracruz, La Paz, Chicago, DFW, Los Ángeles, Houston y San Antonio.

The Banker reconoce a Santander México, como el mejor banco de México.

Santander Private Banking, además, ha sido considerado como Highly Commended en toda América Latina, lo que demuestra la fortaleza del Grupo en la región. Ambos premios destacan el profundo reconocimiento del mercado por la amplia oferta de productos, el trato personalizado y cercano con los clientes, y la plataforma global interconectada que ofrece la experiencia y el conocimiento local, a la vez que brinda las ventajas de operar en diez mercados. Santander Private Banking da servicio a clientes en Brasil, Chile, México, Argentina, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia a través de una red de más de 100 oficinas especializadas en banca privada que emplean a 1,800 profesionales.

La revista The Banker, fundada en 1926, forma parte del Grupo Financial Times y es reconocida como líder en información de banca y finanzas internacionales. The Banker es una publicación mensual disponible en 150 países en todo el mundo. Los premios anuales de Global Private Banking de esta publicación son considerados los de mayor prestigio del sector. Cuentan con 170 nominaciones de entidades de más de 63 países. Los candidatos son evaluados por un panel de 15 expertos independientes que analizan el crecimiento, progreso en planes estratégicos y rentabilidad, además de la calidad de su relación con clientes y gestión de activos. 2020 ha marcado la duodécima edición de los premios anuales de Global Private Banking.

El Grupo BMV apoyará la capacitación empresarial de Gobierno Corporativo.

Será a través de la Escuela Bolsa Mexicana y el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas (CNCPIE), la realización de conferencias gratuitas sobre temas de interés en Gobierno Corporativo y un programa de capacitación para Consejeros Profesionales y líderes de empresas sobre mejores prácticas y tendencias globales.

El objetivo de este acuerdo es crear un espacio de formación constante, periódica y gratuita sobre temas alrededor del Gobierno Corporativo, que les permita a las personas físicas y morales adoptar las mejores prácticas de gobierno en las empresas y puedan fortalecer su administración para alcanzar los fines estratégicos que posean.

“En México existen 5 millones de empresas, de las cuales 2 millones novecientas cincuenta mil son Pymes y Medianas empresas; y un escaso número de ellas han tenido iniciativas de Gobierno Corporativo, de allí la importancia de iniciativas que ofrezcan capacitación y herramientas que impulsen su institucionalización”, comentó Alfredo López Mestre, presidente del CNCPIE.

