LOS CAPITALES: Cada vez mayores las operaciones con criptomonedas

Las ganancias son muy altas, pero también los riesgos

Nadie puede dudar que en futuro inmediato veremos, como normal, las operaciones con criptomonedas, las cuales serán sumamente demandadas por los inversionistas. Hace unos años muy pocos hombres de empresa las conocía, pero ahora es cada vez más frecuente la posibilidad de invertir en Bitcoins o cualquier otra criptomoneda (Ethereum, Litecoin o Ripple, entre varias), operaciones que han aumentado por las facilidades de acceso a plataformas, la elevada publicidad y creciente número de brokers.

Y por supuesto, cada vez veremos más sucesos como el del pasado sábado 17 de abril: como a las 16.30 el bitcoin empezó a perder su valor, y en menos de seis horas su precio pasó, de superar los 61 mil dólares por unidad a menos de 59 mil, y poco antes de las 23 horas ya se encontraba por debajo de los 55 mil dólares por unidad.

La caída de -8.5% en menos de 24 horas se debió al nerviosismo de los tenedores de bitcoin por rumores acerca de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunciaría hacia medidas más proactivas y severas contra el lavado de activos en criptomonedas además de otros elementos especulativos. Pero el suceso se extendió incluso, las fuentes especializadas han llegado a sugerir que hubo una interrupción masiva en la provincia china de Xinjiang que afectó a los mineros de Bitcoin.

¿Es esta la prueba de que las criptomonedas son una mala inversión? No necesariamente, más bien es un elemento que sirve de experiencia para los tenedores sobre el alto riesgo que incurren al invertir en este tipo de activos. Bueno, las inversiones financieras o bursátiles son tan o más especulativas que las criptomonedas. Como nos dicen los analistas de Consultores Internacionales, lo primero que se debe tener en consideración es que al igual que cualquier otro activo financiero hay riesgos inherentes, en todos los casos asociados a elementos internos, como el exceso de endeudamiento, una administración inadecuada y los de tipo externo, como la falta de información o la información incompleta, las operaciones de mercado con alto grado de incertidumbre y los shocks externos, tan multivariados que pueden ir desde un anuncio de política pública hasta un tuit por parte de algún actor relevante.

Además, no se debe olvidar que no hay una regulación específica y por lo tanto no hay ninguna protección legal para el tenedor, por lo que, si usted estimado lector quiere participar en este mercado netamente especulativo, deberá realizar una minuciosa investigación de la empresa que promociona la criptomoneda. Sobre advertencia, no hay engaño.

Aseguradoras ratifican a Sofía Belmar Berúmen como presidente de la AMIS.

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ratificó a Sofía Belmar Berúmen como presidenta del organismo para el periodo 2021 – 2022. Sofía se ha caracterizado por encaminar al sector hacia la paridad de género. Habría que recordar que a través del CCE, la AMIS firmó los seis compromisos de HeForShe con ONU Mujeres, en donde se comprometió a promover una mayor participación de las mujeres dentro de los organismos empresariales e impulsar una agenda y cultura organizacional con perspectiva de género e inclusión en el sector privado.

En este sentido, la asociación de aseguradoras integra a tres directivas a su Comité Ejecutivo: Daniella Gurrea, Directora General de Genworth, Cristina Rohde, Directora General de Citibanamex Pensiones y Seguros, y Nicole Reich, CEO de BNP Paribas Cardif. Y no olvidemos que la Dirección General de la AMIS también está a cargo de una mujer con amplia experiencia en el sector, Norma Alicia Rosas. Este grupo de cinco mujeres trabajarán para contribuir al desarrollo del seguro y así construir un México más resiliente.

Prometedora alianza entre Seguros Atlas y Best Doctors.

Con esto, los usuarios podrán contar con cobertura de Seguros de Gastos Médicos Mayores Internacionales, y podrán acceder a más de 53,000 especialistas de renombre alrededor del mundo, en 450 especialidades y subespecialidades médicas, a través de Interconsulta, un beneficio exclusivo y sin costo adicional, para recibir atención de los mejores doctores alrededor del mundo, incluso desde la comodidad del hogar.

Seguros Atlas forma parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, con una calificación mxAAA por parte de S&P, que respalda su capacidad en el mercado, contando con un capital contable de $270 mdd y activos por $1,500 mdd, además de presencia en la mayor parte del territorio nacional con 55 oficinas, convenios con 522 hospitales, más de 5 mil médicos tratantes, y alrededor de 1,000 servicios auxiliares como ambulancias, gabinetes, laboratorios, entre otros. A su vez, Best Doctors es reconocida como empresa líder en servicios y administración de seguros de salud internacionales a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 125,000 asegurados, además de presencia en cuatro continentes por medio de sus 13 oficinas afiliadas.

Paneles solares generarán la electricidad que requiere el Aeropuerto de Morelia.

Es inminente que el Aeropuerto Internacional de Morelia ‘Francisco J. Múgica’, generará el 80% de la electricidad que consume, mediante la instalación de paneles solares; obra que inicio en 2020 y que se concluirá en mayo del presente. Las celdas se emplazaron en área del estacionamiento, cubriendo un 60% del total de su superficie, por lo que un centenar de vehículos ya podrán resguardare bajo la sombra de esta nueva infraestructura. La inversión total para la ejecución del proyecto ascendió a los 350 mil dólares en torno a la obtención de las celdas; al tiempo de destinar otros 300 millones de pesos para acondicionar el área. Cabe señalar que el Aeropuerto Internacional de Morelia dispone también de un sistema de reuso de agua pluvial; además de una planta de tratamiento de aguas residuales.

