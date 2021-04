LOS CAPITALES: En el 2020 la Ciudad de México fue la de peor desempeño económico

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Zacatecas fue la entidad con mayor crecimiento en el país: INEGI

El INEGI dio a conocer su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) en 4T20, con una contracción del PIB de 4.3% anual en el 4T20 (-8.2% en 2020). En este contexto, destaca el crecimiento de la región Centro con una caída de 0.9% anual en el período en cuestión (-7.5% en 2020). A su interior, destaca la tasa de crecimiento en Zacatecas (+1.9% anual). En contraste, la actividad en la región Metropolitana se contrajo 6.4% en 4T20, con lo que acumuló una tasa de contracción 9.1% anual en 2020. En este caso, la entidad que muestra el mayor retroceso es CDMX con una tasa de contracción de 8.6%, mayor al promedio observado a nivel nacional.

Por estado, 19 de las 32 entidades del país mostraron contracciones por debajo de la media nacional (-4.3% anual en 4T20). Adicionalmente, 5 estados mostraron tasas de expansión positivas vs. solamente una en el trimestre previo. Oaxaca destaca como el estado con la tasa de crecimiento más alta durante el trimestre en cuestión (4.6% anual vs. -4.3% a nivel nacional). En 2020, la actividad económica en este estado se expandió 4.9%. En contraste, Quintana Roo es el estado con la tasa de contracción más alta durante el trimestre en cuestión (-20% anual vs -4.3% a nivel nacional). En 2020, la actividad económica en este estado se contrajo 24.2%.

En el sector agrícola, 19 de las 32 entidades del país mostraron crecimientos por encima de la media nacional (4.8% anual en 4T20). Zacatecas destaca como el estado con la tasa de crecimiento del sector agropecuario más alta en 4T20 (22.7% anual vs 4.8% a nivel nacional). En 2020, el sector en el estado en cuestión se ha expandido 22.7%. En contraste, Chihuahua es el estado con la tasa de contracción más alta (-7.9% anual vs 4.8% a nivel nacional). En 2020, la actividad en este estado retrocedió 1%.

En el sector industrial, 16 de las 32 entidades del país mostraron contracciones por debajo de la observada a nivel nacional (-3.1% anual en 4T20). No obstante, 9 estados mostraron tasas de expansión positivas vs. 4 en el trimestre previo. Oaxaca destaca como el estado con la tasa de crecimiento en el sector industrial más alta durante el trimestre en cuestión (33.6% anual vs -3.1% a nivel nacional). En 2020, el sector en el estado en cuestión se ha expandido 0.4%. En contraste, Baja California Sur es el estado con la tasa de contracción más alta (-24.7% anual vs-3.1% a nivel nacional). En 2020, el sector industrial en este estado se ha contraído 32.7%.

En el sector servicios, 24 de las 32 entidades del país mostraron contracciones por debajo de la media nacional (-5% anual en 4T20). Baja California destaca como el estado con la tasa de contracción del sector más baja durante el trimestre en cuestión (-0.5% anual vs -4.9% a nivel nacional). El año pasado el sector en el estado en cuestión se contrajo 5.9% En contraste, Quintana Roo es el estado con la tasa de contracción más alta (-20.4% anual). En 2020, el sector servicios en este estado se contrajo 24.2% resultando también el retroceso más grande a nivel nacional.

En el 1T21, Grupo Megacable reportó bueno resultados a la BMV.

Durante el primer trimestre de 2021 (1T21), Grupo Megacable obtuvo un crecimiento de 8.5% en la UAFIDA consolidada, con 3,003 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior y con un margen consolidado de 50.5%; en tanto que la UAFIDA ajustada de operaciones de cable se ubicó en 2,837 millones de pesos, con un incremento del 9.5% con respecto al 1T20 con un margen de 52.0%.

En el mismo periodo, la Empresa logró un incremento en sus ingresos de 7.8% con respecto al 1T20, llegando a los 5,952 millones de pesos, impulsado con el aumento del 9.0% en el segmento masivo durante el mismo periodo, que registró 4,960 millones de pesos.

La tendencia de crecimiento de suscriptores en los tres servicios del segmento masivo continúo durante los primeros tres meses del año, en el segmento de Internet el aumento fue de 14.1% en comparación con el 1T20, con 444 mil nuevos suscriptores para llegar a 3’589,974. En tanto que el servicio de Telefonía concluyó este primer trimestre con 2’727,477 suscriptores, lo que significa 541 mil más en comparación con el 1T20, es decir, un incremento de 24.7%. Por su parte, el segmento de Video registró un aumento de 6.3%, lo que significó 203 mil nuevos suscriptores en comparación con el mismo periodo del año anterior, para sumar un total de 3’436,267 clientes.

Apoyo a viajeros internacionales para realizarse pruebas anticovid.

Con muy buen augurio se puso en marcha en la Ciudad de México el Centro de Diagnóstico COVID-19 para Viajeros Internacionales, Centro de Diagnóstico COVID-19 para Viajeros Internacionales, con pruebas de antígeno autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y aceptadas para vuelos a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Guatemala y Perú, entre otros. Dicho centro es atendido por el doctor Gerardo Jiménez Sánchez Médico, científico y director de y director de Genómica Médica, quien también es miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial del Genoma Humano y presidente de su Comité de Genómica y Bioeconomía. Miembro del Consejo Ejecutivo en Medicina Genómica, Organización Mundial de la Salud y Miembro Consejo Científico Asesor del Secretario General de la ONU (2006 – 2009), entre otros cargos. Para obtener su prueba los viajeros deben acudir a Genómica Médica durante las 72 horas previas a su vuelo y en 30 minutos recibirán los resultados vía electrónica, mismos que se subirán al portal de su línea aérea antes de viajar.

