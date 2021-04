LOS CAPITALES: Incrementos en las gasolinas y el gas, presionan la inflación

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

En el Banco de México se respira un ambiente de gran preocupación

Analistas financieros están nerviosos y ven una próxima escalada en los precios. Ayer, los especialistas de Citibanamex nos dijeron: “revisamos nuestra estimación de inflación al cierre de 2021 a 4.2% desde 4.0%”. En efecto, en las semanas recientes continuó el incremento en los precios de la gasolina y el gas: a la 1Q de marzo, los precios de las gasolinas de bajo y alto octanaje acumularon aumentos respecto al cierre de 2020 de 11.9% y 15.6%, respectivamente, mientras que el precio del gas LP se expandió en 17.9%. Si bien los crecimientos de estos precios se han moderado recientemente, estos han superado nuestras previsiones, y parecería que los incrementos pasados podrían estar comenzando a trasminarse a otros productos.

También continúa la aceleración en los precios de los pecuarios (de 7.3% anual a finales de 2020 a 9.7% en la primera mitad de marzo) y, más recientemente, se ha visto también un repunte en los precios de algunas frutas y verduras—lo que estimamos contribuya de forma significativa al dato de inflación de la 2Q de marzo que se publica el jueves. Los precios subyacentes también han registrado aumentos mayores a los esperados. La holgura que prevalece en el mercado laboral, y que en principio ejerce presiones a la baja sobre el crecimiento de los precios de las mercancías y los servicios, no ha sido suficiente para contrarrestar las presiones al alza por otros factores como la depreciación del peso y los incrementos de los precios de las materias primas. En particular, la inflación de mercancías continúa acelerándose, alcanzando un nivel de 5.8% anual en la 1Q de marzo, un máximo de tres años. Hacia adelante, seguimos anticipando que la inflación anual llegue a un máximo en abril (5.5%), y que comience a disminuir a partir de mayo. Ahora estimamos que la inflación general y subyacente cierren 2021 en 4.2% y 3.7%, respectivamente, 0.2pp mayores que nuestros pronósticos anteriores en ambos casos.

Comentarios muy positivos de la nueva torre de hospitalización de Nutrición.

Global Infra -una de las grandes constructoras del país y que lidera Rafael Guzmán Cabeza de Vaca-, concluyó con éxito el proyecto ejecutivo para la construcción y diseño de la Nueva Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que convierte a este instituto en el primer hospital de América Latina con aisladores sísmicos que garantizan su funcionamiento continuo ante cualquier catástrofe.

La nueva torre contará con 10 quirófanos inteligentes automatizados y salas de terapia intensiva de 28 m2 por encima de la media en México de 12 m2, convirtiéndolo en uno de los grandes hospitales del país de tercer nivel. Cuenta con la certificación de la OMS y la LEED Health Care V.4, que lo posicionan como uno de los mejores hospitales del mundo.

Otros de sus proyectos son la construcción del edificio de Quimioterapia del Hospital General y Hospital General de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco con 250 camas.

Actualmente, la empresa participa en la construcción de la vía secundaria de Puerto Morelos-Tulum del tren Maya y realizó el Centro de Justicia Penal Federal de Villahermosa, primer edificio de Tabasco con certificación de Eficiencia Energética.

La Inversión Fija Bruta en enero creció 3.3%: INVEX.

Nos confirman que la inversión fija bruta creció 3.3% a tasa mensual en enero, periodo en el que destacaron los sólidos repuntes en equipo de transporte de origen nacional (8.2%) y el gasto en construcción no residencial (7.4%). Si bien la tasa mensual fue elevada, cabe destacar que la inversión total aún se mantiene 10.6% por debajo del nivel observado en enero de 2020 (-10.4% estimado INVEX, cifras originales). El deterioro más importante se observa en la parte de construcción (-11.3%). Ciertamente la recuperación de la inversión se mantiene a paso lento y las perspectivas para los próximos meses son negativas debido a decisiones del sector público que han perjudicado la confianza de los inversionistas, principalmente las modificaciones propuestas a la Ley de Energía Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. Después de caer 18.2% a tasa anual en 2020, la inversión fija bruta total podría crecer 7.8% este año. El indicador regresaría a los niveles prepandemia hasta finales de 2023 de acuerdo con nuestros cálculos.

Inquietud entre el sector privado de la alcaldía Benito Juárez, en Quintana Roo.

Mara Lezama, la alcaldesa de Benito Juárez en Quintana Roo, parece disfrutar de la cacería de mujeres y hombres cancunenses que buscan en las apps de movilidad, una oportunidad de ingreso adicional en este contexto económico tan difícil en el país. Bajo el argumento de que los conductores no cuentan con concesión para ofrecer estos servicios, las autoridades locales han levantado multas por reincidencia con montos por arriba de los 100 mil pesos. Sería momento de dejar de velar por los intereses de una minoría y de empezar a trabajar por todos los habitantes del municipio. Interesante será ver cómo impactarán estas acciones, que a todas luces afectan a la población y al turismo, en su intento de reelegirse a la presidencia municipal.

El Omega 5, un antioxidante que frena los daños del Parkinson.

El Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada año el 11 de abril, esta vez llega en medio de una pandemia de Covid-19 que ha tenido una gran afectación social y económica en el mundo, pero particularmente en México, lo que ha derivado en un descuido de otras enfermedades entre ellas las crónico-neurodegenerativas, como el Parkinson. “Desafortunadamente, en México existe un número elevado de enfermos de Parkinson y las estadísticas no reflejan en realidad lo que está ocurriendo. Hay casos que no están atendidos, ni diagnosticados adecuadamente, pero eso no quiere decir que no existan. Y aunque se han desarrollado investigaciones al respecto, la mayoría se ha enfocado en el desarrollo de fármacos que a largo plazo están produciendo toxicidad y empeorando la sintomatología, cuando deberían estar enfocados en estrategias de prevención y en mejorar la calidad de vida de los pacientes” externó la doctora Margarita Gómez Chavarín, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, cada vez se tiene mayor conocimiento de los mecanismos que subyacen a esta enfermedad, y es muy alentador que el Omega 5 formulado con nanotecnología haya mostrado buenos resultados, por lo cual la propuesta es que este producto por su alta capacidad antioxidante, podría incorporarse como un nutraceútico protector del sistema nervioso central de los daños ocasionados por factores ambientales generadoras de estrés oxidativo y daño mitocondrial, con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el párkinson y/o de enfermedades crónicas como diabetes y el síndrome metabólico, así como para mejorar el manejo de pacientes con Parkinson al disminuir los síntomas y aumentando la vida media de los fármacos utilizados en su tratamiento.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Incrementos en las gasolinas y el gas, presionan la inflación appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.