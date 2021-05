LOS CAPITALES: La FED podría “enfriar” la economía, lo que afectaría al mundo

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Se están dando las condiciones técnicas y políticas para que, nuevamente, el gobierno estadunidense trate de enfriar la economía, como lo hizo en 2013, precisamente un 22 de mayo -8 años atrás-, proceso que se le conoció como el “taper tantrum”, o el “berrinche del retiro”. Sí, en aquellos años, el crecimiento de la economía estadunidense se descontroló, por lo que Ben Bernanke, entonces presidente de la FED, mencionó que el banco central estadounidense podría empezar a reducir su programa de compra mensual de bonos en los próximos meses. Por supuesto, la angustia se apoderó de los inversionistas.

Al respecto, los analistas de CIBanco nos recuerdan: la sola posibilidad de que la autoridad estadounidense comenzara a reducir el programa de compra de bonos que se había implementado para inyectar liquidez a la economía tras la crisis financiera global de 2008-2009, los mercados financieros reaccionaron con pánico lo cual se tradujo, entre otros factores, en un aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense (cerca de 100 puntos base en pocas semanas) y en un fortalecimiento generalizado del dólar ante la mayoría de monedas en el mundo, incluido el peso mexicano.

Precisamente, a ocho años de ese fenómeno, desde marzo pasado han estado rondando fantasmas de un nuevo “taper trantrum”, sobre todo desde la aprobación de los más recientes apoyos de estímulos fiscales en EU. Así lo reflejó en su momento el alza de tasas de interés en bonos soberanos. En particular, el de EU a 10 años pasó de 0.9132% en diciembre de 2020 a 1.74% en marzo pasado (actualmente se ubica alrededor de 1.64%). ¿El mundo estará preparado para un violento enfriamiento de la economía estadunidense? Por supuesto que no, sobre todo cuando las economías internacionales están empezando a remontar la crisis económica y de salud que les dejó la pandemia del coronavirus.

Exitosa colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) realizó Bancomext.

La operación fue por 10 mil millones de pesos y contó con una amplia participación de inversionistas locales y fue sobre suscrita 2.08 veces (4.16 veces si se considera que el monto objetivo eran 5,000 mdp, con posibilidad de incrementarse hasta 10,000 mdp si se veía demanda a niveles adecuados), marcando un record y estableciendo así en su emisión de 10 años un nuevo referente (benchmarck) para la banca de desarrollo, confirmando de esta forma la confianza de los inversionistas con la disciplina financiera y el fuerte perfil crediticio de Bancomext. Por cierto, el apetito que el mercado mostró en la subasta sobrepasó las expectativas de demanda del banco que se encontraban en TIIE-0.05%, TIIE flat y Bono M 31 + 45 puntos base para los plazos de 2.8 años, 5 años y 10 años, respectivamente, colocando la emisión de 10 años como la mejor posicionada del sector en los últimos 5 años.

Alianza entre Coparmex y Banco Santander para apoyar a patrones de la CdMx.

Banco Santander y el Centro Empresarial de la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) anunciaron una alianza para beneficiar con créditos y otros productos bancarios a más de 5,000 empresas asociadas, a fin de apoyarlas en su crecimiento y desarrollo, con productos bancarios y tasas preferenciales, tramitados de forma digital. Con esta alianza, Santander ofrecerá tasas preferenciales para socios de COPARMEX CDMX, con créditos que podrán ser solicitados tan sólo en 15 minutos de forma ágil, sencilla y completamente digital, únicamente haciendo uso de la e.firma del Sistema de Administración Tributaria (SAT).Dentro de esta alianza, Santander y COPARMEX CDMX diseñaron un especial y distintivo, dirigido específicamente para las mujeres empresarias capitalinas que cada vez tienen mayor fuerza y participación en la economía, producto que reconoce sus necesidades y se ajusta a su tipo de negocio de forma individual. “Sabemos que las empresas están haciendo un enorme esfuerzo para afrontar la situación económica actual, por ello con esta alianza, Santander acercará a los afiliados de COPARMEX en la Ciudad de México productos bancarios de fácil gestión, que harán diferencia en las PyMEs. También se les acompañará con información y consejos útiles para eficientar el uso de los productos bancarios. Esta alianza consolida el liderazgo que tiene Santander en el Segmento PyMEs”, señaló Luis Ricardo Álvarez, Director Ejecutivo del Segmento PyMEs en Banco Santander México.

La guerra comercial de Estados Unidos con China continúa, beneficiando a México.

Esta guerra comercial está afectando las entregas y la proveeduría que se ha tornado en un tema de seguridad nacional, pero en beneficio de México. al ser punto atractivo de inversiones para 22 sectores industriales en todas las zonas del país y porque ya es más competitivo que China en mano de obra y si el país asiático baja sus exportaciones tan solo 2%, el impacto es billonario en sectores como el automotriz, de maquinaria-equipos, químicos y de salud”, afirmó Sergio Pérez, director ejecutivo de cuentas corporativas en América Latina de Newmark.

El empresario aseveró que con todo esto, México se convierte en zona estratégica para el comercio en Norteamérica; a partir de febrero de este año, ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y un ejemplo es la producción de vehículos que creció 9.1% en el primer trimestre de este año, comparado con el año 2020, por lo que la recuperación ya se inició y viene jalada por el crecimiento y recuperación económica de Estados Unidos.

Grandes oportunidades para empresas mexicanas en Asia a través del Nearshoring

Indicó que las oportunidades para nuestro país están en las más de mil 200 empresas con presencia en Asia que se beneficiarían del Nearshoring, principalmente de los sectores automotriz, maquinaria-equipo y químico- farmacéutico y existen otras más de 2 mil empresas que han sido impactadas negativamente en Norteamérica por los cortes de la cadena productiva, lo que derivado de un aumento del 5% del stock de seguridad en Norteamérica y de que el Just in Time se convierte en el Just in Case, se pueden requerir millones de metros cuadrados en propiedades industriales en México, principalmente la Frontera Norte (Tijuana, Juárez, Reynosa) y Guadalajara para el sector eléctrico-electrónico; Bajío, Noreste, Puebla, Tlaxcala y Estado de México para el automotriz; Tijuana, Juárez, Hermosillo y Querétaro para los rubros de instrumental médico y aeroespacial y finalmente las zonas de CDMX, Guadalajara; Monterrey, Querétaro y Mérida son potencial de inversión para los sectores I+D y Backoffice.

