LOS CAPITALES: Más crédito a familias y empresas: reto de la banca

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

También impulsará a más mujeres en puestos directivos

General Motors, Asociación de Bancos de México,

Sandra Smester, TV Azteca, Benjamín Salinas Sada

Así lo afirmó el Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el periodo 2021-2023, Daniel Becker Feldman, quien dictó una conferencia para los clientes y trabajadores del Grupo Financiero Banorte, en donde destacó los desafíos que enfrentará el sector bancario en los próximos años y su relevancia para la reactivación económica del país

El banquero dijo que trabajan en una taxonomía en conjunto con la Comisión de Estabilidad Financiera, que permita hacer del conocimiento público cuáles son los proyectos sustentables que el gremio está financiando, como parte de la nueva normativa contable (IFRS 9) a la que estarán sujetos los bancos a partir de 2022. Esto -dijo- permitirá incrementar la responsabilidad del sector en términos de sustentabilidad.

El Presidente de la ABM destacó que en medio de la crisis detonada por la pandemia de COVID-19, que tuvo un impacto principalmente sobre la economía real, los bancos fueron un instrumento muy importante para atajar el problema, a través de los criterios contables especiales, pero en el futuro habrá que evaluar su impacto sobre los balances del sector. Finalmente, mencionó que la banca debe ser un elemento y un factor fundamental de cara a la recuperación económica de México.

El repunte de la industria automotriz mundial se inició en Detroit, Michigan.

General Motors Co. informó las ganancias del primer trimestre de 2021, impulsadas por el fortalecimiento de los precios y el desempeño en Norteamérica, así como el sólido desempeño crediticio y de valor residual en GM Financial, y la recuperación de la industria en China. La compañía está en el trayecto de alcanzar las metas financieras propuestas para 2021, mientras trabaja para gestionarla escasez de semiconductores, que está afectando a los fabricantes de vehículos a nivel mundial. Según la información disponible al día de hoy, la empresa espera estar en el límite superior del rango de Utilidad antes de Intereses e Impuestos. “La velocidad y la agilidad de nuestro equipo han sido prioritarias para pasar de gestionar una pandemia, a gestionar la escasez global de semiconductores”, mencionó Mary Barra, Chairman y CEO de General Motors. “Este sigue siendo un período desafiante para la empresa y el equipo continúa demostrando su capacidad para manejar situaciones complejas”. Entre los resultados del primer trimestre de 2021, destacan: Ingresos por $32.5 mil millones de dólares. Utilidad neta de $3 mil millones de dólares y Utilidad ajustada antes de intereses e impuestos de $4.4 mil millones de dólares. Margen de utilidad neta de 9.3%y Utilidad ajustada antes de intereses e impuestos de 13.6%. Flujo de efectivo operativo automotriz de $(1.1) mil millones de dólares y Flujo de efectivo libre ajustado automotriz de $(1.9) mil millones de dólares. Utilidad por acción diluida de $2.03dólares y diluida ajustada de $2.25dólares. Utilidad ajustada antes de Intereses e Impuestos para GM Norteamérica de $3.1mil millones de dólares y margen de Utilidad ajustada antes de Intereses e Impuestos de 12.1%. Utilidad ajustada antes de Intereses e Impuestos para GM Internacional de $300 millones de dólares, incluyendo ingresos de capital de China de $300 millones de dólares. Utilidad ajustada antes de Impuestos para GM Financial de $1.2 mil millones de dólares.

Aeromar anuncia tarifas especiales para su Club de Residentes

La aerolínea está ofreciendo tarifas especiales a los viajeros que se trasladen desde destinos de playa hacia la Ciudad de México y Guadalajara en vuelo redondo. Este servicio está dirigido a personas que viven en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Puerto Escondido, y requieren volar a Ciudad de México o bien de Puerto Vallarta hacia Guadalajara. Para formar parte del Club de Residentes, es necesario enviar un correo al área de ventas de Aeromar con los datos personales que avalen su residencia en los destinos mencionados. Los interesados recibirán un correo de confirmación y un código Aeromar que les permitirá comprar durante todo el mes de mayo con una tarifa especial y podrán viajar hasta el 28 de febrero del 2022.

Inminente la comercialización en México de la SUV compacta Chevrolet.

Chevrolet anunció que el Bolt EUV 2022 será comercializada en México en el segundo semestre de 2021. Se trata de la primera SUV compacta totalmente eléctrica de la marca que destaca por su probada tecnología de amplio rango de conducción, diseño único y conectividad mejorada. “Estamos entusiasmados de anunciar que Chevrolet Bolt EUV llegará a México, pues es un vehículo que conjuga las extraordinarias características de manejo dinámico delos vehículos eléctricos de GM con las dimensiones de espacio y comodidad de una SUV compacta, para ofrecer a quienes están pensando en un eléctrico la mejor opción en cuanto espacio, diseño y tecnología con cero emisiones contaminantes”, comentó Yammil Guaida, Gerente de Mercadotecnia de Chevrolet. Desempeño Con un rango de conducción estimado por GM de hasta 397km, Chevrolet Bolt EUV integra un nuevo cargador dual para el hogar, con lo que ofrece un enchufe estándar de 120 voltios y uno adicional, nivel 2 de hasta 7.2 kilovatios, de 240 voltios; esta última configuración permitirá obtener de 0 a 100 % de carga en tan solo 8 horas. Además, la función de carga pública rápida estándar permite a Chevrolet Bolt EUV cargar la batería para conducir hasta 152 kilómetros de alcance en sólo 30 minutos. El módulo de baterías cuenta con el probado sistema de gestión térmica activa de Chevrolet, que utiliza refrigerante para mantenerlas a la temperatura de funcionamiento ideal. Esta tecnología permite que la garantía del sistema de baterías de Chevrolet sea de 8 años o160mil kilómetros.

Impulsa TV Azteca su área de contenidos. Nombra a Sandra Smester.

TV Azteca imprime velocidad a sus proyectos, fundamentalmente en el área de contenidos. Ayer la televisora del Ajusco presentó a Sandra Smester como nueva Directora General de Contenido. Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, dijo que Smester encabezará la mejor oferta televisiva para México en los canales Azteca Uno, Azteca 7 y A Más, así como la distribución a través de Azteca Internacional y Azteca Digital, ya que su liderazgo y capacidad han quedado manifiestos desde su llegada a TV Azteca en 2017. En los primeros tres meses de 2021, TV Azteca alcanzó la cifra récord de 40.5% de rating en el horario estelar, impulsada por los éxitos de Azteca Uno, por lo que Benjamín Salinas confía en el talento de Sandra Smester a cargo de esta Dirección General junto con su responsabilidad como Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de Azteca Uno. La trayectoria de Sandra Smester es la de una mujer líder en la televisión, con 25 años de experiencia directiva; ahora, al frente de la Dirección General de Contenido, imprimirá un nuevo impulso al gran momento de TV Azteca y su creciente preferencia entre el público mexicano.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Más crédito a familias y empresas: reto de la banca appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.