LOS CAPITALES: Miles de amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Ya son miles los amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), reconoció el doctor Doctor José Ramón Cossío, Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jurista sostuvo un dialogo virtual con miembros del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), en donde señaló que muy probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará un estudio amplio sobre el decreto de reforma que da vida al PANAUT, sus antecedentes, su razonabilidad y sus consecuencias, que entre otros aspectos valorará opiniones de expertos en temas tecnológicos de los servicios de telecomunicaciones móviles, así como en protección de datos personales, por citar algunos.

Durante este valioso ejercicio de comunicación entre expertos, quedó de manifiesto que en la concepción y diseño del PANAUT el Congreso de la Unión no consideró o pasó por alto tomar en cuenta la necesidad de conectividad como un derecho humano, al establecer la posibilidad de que se pueda llegar a cancelar el contrato de telefonía móvil a las personas que no se registren en este padrón, lo que de plano es incompatible con el artículo sexto constitucional que garantiza a todos los habitantes del territorio nacional el acceso a las tecnologías de la comunicación libre y sin injerencias arbitrarias.

Algunos integrantes del IDET señalaron que debe quedar muy claro que quienes promueven el PANAUT no están reflexionando sobre el hecho de que son 126 millones de líneas celulares que existen en nuestro país, y el 83% están registradas en modalidad de prepago, por lo tanto, no tienen ningún incentivo para darse de alta en el Padrón. Asimismo, no se está considerando el avance tecnológico de la migración y sustitución de tarjetas SIM físicas a las electrónicas, mismas que serán implementadas en un futuro próximo por los operadores de servicios de telecomunicaciones de nuestro país.

Sergio Londoño Zurek, nuevo Director de Comunicación de Coca-Cola México.

Coca-Cola México anuncia el nombramiento de Sergio Londoño Zurek como nuevo Director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México y su equipo de trabajo, quienes a partir de este mes, asumen el liderazgo de esta área para continuar desarrollando los diferentes sectores que integran la industria de bebidas y dar seguimiento a los compromisos de la compañía en favor del bienestar de las familias mexicanas. En conjunto con los socios embotelladores, trabajarán de la mano de gobierno y comunidades para favorecer el desarrollo de los pequeños comercios, impulsar acciones que apoyen la agenda de salud pública y promover el desarrollo sustentable del país.

Cinemex anunció que abre sus salas a partir del 26 de mayo.

Las puertas de 153 complejos en la República Mexicana -dijo Cinemex-, han cumplido y extremado todas las medidas de seguridad y salubridad contra el Covid 19, para que los amantes del cine se sientan seguros de volver a vivir La Magia del Cine. Posteriormente se irán abriendo el resto de los complejos conforme las condiciones vayan mejorando en cada uno de los estados y municipios de la república, en preparación para recibir el verano, la temporada más importante para los cines.

“Cruella” será la película con la que Cinemex regresa a ofrecer su magia a los millones de mexicanos asiduos al séptimo arte, y que, sin duda, serán más que bienvenidos a revivir sus mejores momentos desde la sala del cine. Desde el 20 de mayo, los amantes del cine podrán consultar los complejos abiertos y la cartelera en internet o sus celulares, para así, apartar su butaca y disfrutar su película favorita.

La ASOFOM a favor de la transparencia de la “Cobranza Delegada”.

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C., ASOFOM, se pronuncia a favor de la transparencia y de las mejores prácticas en la denominada “Cobranza Delegada” incluida en la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). De acuerdo con el Consejo Directivo Nacional de ASOFOM, se trata de una reforma consensuada con todos los actores del sistema financiero regulado, en la que participan las instituciones que forman parte expresa del sistema financiero mexicano y que están reguladas tanto por la CNBV como por la CONDUSEF en materia financiera. Lo positivo de la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), es que fue consensuada con el sistema financiero regulado, en la que participan las instituciones que forman parte expresa del sistema financiero mexicano y que están reguladas tanto por la CNBV como por la CONDUSEF en materia financiera.

Banco de México reconoce presiones inflacionarias; deja la tasa bancaria en 4%.

En un comunicado con tono neutral, la Junta de Gobierno del Banco Central decidió por unanimidad mantener la tasa de política en 4%. Banxico señala que las presiones inflacionarias, tanto a nivel local como del exterior, se han incrementado. Esto apunta a que la institución revisará al alza las trayectorias de inflación en su próximo Informe Trimestral, si bien se enfatizó que esta revisión sería solo para las trayectorias de corto plazo, pues siguen proyectando que la inflación se ubicará en su meta de 3.0% a partir del segundo trimestre de 2022. Además, destaca que el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza, pues no había calificado explícitamente su balance de riesgos a la inflación desde mayo 2019. Dentro de estos riesgos al alza el primero son las presiones inflacionarias globales, y la persistencia de la inflación subyacente volvió a la lista de factores de riesgo. En general, sostienen analistas de Citibanamex, se refuerza nuestra expectativa de que Banxico mantendrá la tasa de política monetaria en su nivel actual el resto del año.

La Hipertensión Arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de muerte en México.

Expertos cardiólogos y nefrólogos de GRETHA (grupo de expertos en el tratamiento de la Hipertensión Arterial ) y ANCAM (Asociación Nacional de Cardiólogos de México), informan que la HTA es el principal factor de riesgo de muerte en México y el mundo (según datos de la OMS), “de seguir con esta tendencia en salud, a mediano plazo en México uno de cada tres adultos será paciente que vivirá con HTA, con todo lo que representa en gasto público para el sector Salud, como para las finanzas personales de los pacientes”. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora a nivel mundial.

Coloca Bancomext Cebures por de 5 mil millones de pesos.

Exitosa colocación de Certificados Bursátiles (Cebures), realizó el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en dos tramos de 2.8 y 5 años con una tasa flotante y otro a 10 años con una tasa fija. La colocación de estos títulos tuvo una demanda de más de 4 veces el monto inicial ofertado, de 5 mil millones de pesos (MMDP). Recibió posturas por más de 20 MMDP y contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Casa de Bolsa Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, como también de Casa de Bolsa Santander, quienes manifestaron su agrado por la colocación de este papel.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Miles de amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.