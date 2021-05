LOS CAPITALES: Moody’s ratifica su calificación soberana de México

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ´

“Confiamos que México seguirá siendo un emisor con grado de inversión”

Moody’s Investors Service ratificó la calificación soberana de largo plazo de México, tanto en moneda extranjera como en moneda local, en ‘Baa1’.A pesar del deterioro en algunos aspectos relevantes para la situación crediticia, reconocieron dos factores clave para mantenerla sin cambios: la resiliencia de las cuentas fiscales en la pandemia y la estrategia de austeridad que evitó un aumento tan elevado del endeudamiento como porcentaje del PIB, como en otras economías emergentes, sobre todo de la región. El otro factor positivo es la expectativa de una recuperación más acelerada en 2021 tras la fuerte recesión de 2020 por la crisis del COVID-19, impulsada en gran medida por la fuerte reactivación en EU ante políticas económicas laxas y el programa de vacunación.

Sin embargo, Mood’s advirtió sobre los riesgos para las finanzas públicas por la baja dinámica de crecimiento, y las potenciales presiones por mayores apoyos del gobierno federal a Pemex. No obstante, la decisión de mantener el rating se encuentra en línea con los anuncios de Fitch Ratings y S&P Global del año pasado. Y concluye: “mantenemos nuestra expectativa de que México seguirá siendo un emisor con grado de inversión en el corto y mediano plazo, aunque con algunos retos importantes ante un menor PIB potencial, la necesidad de fortalecer el estado de derecho, y tratar de generar condiciones propicias para que la inversión aumente como porcentaje del PIB”.

Los mexicanos aumentan las compras “online”; 3 de cada 10 compradoras usan la red digital.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), dio a conocer los resultados del Estudio Servicios Financieros de 2021, en donde se revela que 3 de cada 10 compradores han adquirido algún servicio financiero utilizando el canal digital, siendo el uso de la tarjeta de crédito y débito los más fuertes. Por esta razón, AMVO vislumbra una gran oportunidad de generar mayor penetración en otros servicios financieros.

Para los mexicanos, los 3 atributos más importantes a la hora de contratar este tipo de servicios, según el mismo estudio, son la claridad o descripción en detalle de los servicios que se ofrecen, el servicio al cliente y la automatización. Señala, además, que el 83% de compradores utilizan con mucha frecuencia u ocasionalmente sus servicios financieros, pero la pregunta es ¿a qué se debe esa baja frecuencia?, el 75% declara que su mayor motivo es la desconfianza, el 60% no lo hacen por desconocimiento y un 55% por experiencias infortunadas.

La FED (banco central de EU) mantiene sin cambios las tasas bancarias.

La Reserva Federal,a través del Comité de Mercado Abierto, decidió por unanimidad mantener la tasa de interés sin cambios en 0-0.25% y mantuvo también sin cambios el programa de compra de activos, tras comprometerse de nuevo a seguir utilizando todas las herramientas disponibles para respaldar la economía. La decisión cumplió con las expectativas del mercado, que no anticipaba cambios relevantes a la postura de política monetaria del organismo. El lenguaje utilizado en el comunicado manifestó un mayor optimismo sobre la perspectiva económica, una vez queconsideró menos acusados los riesgos al crecimiento por la pandemia. La FED reconoció que el ritmo de la recuperación en la actividad económica y el empleo se ha fortalecido recientemente, gracias a los avances en la vacunación y el respaldo de la política fiscal. Incluso señaló que los sectores más afectados por la pandemia comienzan a mostrar mejoría. En el cambio más relevante de lenguaje, la FED ya no califica de “considerables” los riesgos que plantea la crisis de salud ala perspectiva de crecimiento, reflejo de un tono más positivo sobre el futuro de la economía. No obstante, sigue considerando que la recuperación dependerá en buena medida de la evolución del virus y el progreso en el programa de vacunación. En cuanto a la inflación, la FED afirmó que ésta se ha acelerado en los últimos meses, pero es reflejo de factores transitorios.

Inaugura Maseca y Reino Animal granja sustentable para programas educativos en Teotihuacán.

Muy bien recibida por los habitantes de Teotihuacán, Estado de México, la Granja Sustentable Maseca, un espacio ejemplar de producción agropecuaria sostenible. El proyecto forma parte del desarrollo regional sustentable por tres años para la región, auspiciado por el Grupo Maseca (Gruma) y el Centro de Conservación Reino Animal. La granja 100% sustentable y educativa fue diseñada para ser una experiencia educativa e interactiva para visitantes de todas las edades, donde se abordan temas sobre la importancia de un estilo de vida en equilibrio con el medio ambiente. La operación de la granja, financiada por Maseca con $1,500,000.00 MXN, incluye procesos de producción de alimento con técnicas agroecológicas e hidropónicas, manejo integral de residuos para generar composta, lombricomposta y biogás. Además, una planta de energía solar que genera el 100% de las necesidades eléctricas del parque.

Buenos resultados del BBVA México a sus accionistas aquí y en España.

Durante el 1T21, el BBVA generó una utilidad neta de 11,087 mdp. En el comparativo anual se benefició de una disminución del 35.6% en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. El año pasado, en el primer trimestre de 2020 se crearon 6,544 mdp en reservas adicionales para hacer frente a un posible deterioro de la cartera de crédito derivado del escenario económico por la pandemia del COVID 19, lo que impactó negativamente la utilidad de dicho trimestre. Ajustando la utilidad neta del 1T20 considerando lo anterior, el resultado neto del 1T21 muestra una disminución del -16.7%. En el recuento, todavía no se logran recuperar los niveles previos a la pandemia, durante los primeros tres meses del 2019 la utilidad neta se ubicó en 14,282 mdp.

En cuanto a los ingresos, el margen financiero retrocede -4.6% con respecto al año anterior por un menor volumen de crédito y una reducción en la tasa de interés de referencia. Derivado de la creación de reservas adicionales para hacer frente a la actual crisis en el 1T20, el margen financiero ajustado por provisiones muestra un incremento de 20.4% con respecto al 2019, impulsado por la menor creación de estimaciones preventivas en el 1T21. Las comisiones y tarifas aumentaron 2.9% en términos anuales, principalmente por un aumento en el nivel de transacciones con tarjetas de crédito y débito. Adicionalmente, se observó un aumento en las comisiones de fondos de inversión.

