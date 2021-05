LOS CAPITALES: Optimismo por el crecimiento de las manufacturas automotrices

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

El sector automotriz mexicano se ha consolidado como uno de los principales motores del crecimiento de la economía, aportando 20% del PIB manufacturero, por lo que esta actividad es clave en el dinamismo de la economía nacional. A propósito, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, anunció que la institución bancaria tiene como meta colocar más de 113 mil créditos de auto por un monto de más de 24,000 millones de pesos al cierre de 2021. “Tenemos el firme propósito de seguir siendo la mejor opción de financiamiento para la industria automotriz de México”, señaló.

En cuanto al entorno económico del sector, Osuna apuntó: “Afortunadamente comenzamos a ver señales de optimismo, por lo que estamos seguros que 2021 será un mejor año. La producción automotriz (automóviles y camiones ligeros) ya se recuperó a niveles pre-pandemia, logrando un crecimiento en marzo de 2021 de 12.5% vs. 2020”. También comentó que se espera un periodo de crecimiento muy potente en Estados Unidos en los próximos cinco años, derivado de las políticas que ha tomado el gobierno del presidente Biden, lo cual impulsará la demanda de autos en ese país y por ende las exportaciones.

A su vez, Víctor Rojas, director de Banca Automotriz de BBVA México, dijo que la institución crediticia otorga uno de cada tres créditos bancarios para la compra de automóviles en el país y que a través de la Banca automotriz, la institución continuará trabajando desde su posición de liderazgo apoyando el crecimiento del sector mediante la gestión centrada en el distribuidor para impulsar las ventas y rentabilidad de los distribuidores, fortalecer la presencia del banco en todas las marcas e innovando e implementando soluciones disruptivas y sostenibles para todos sus clientes.

Repunta 1.7 la actividad industrial en marzo; la primera variación positiva en 28 meses.

En efecto, de acuerdo con cifras del INEGI, la actividad industrial tuvo un ligero repunte en el mes de marzo, esto es, un crecimiento de 1.7% a tasa anual, la primera variación positiva luego de 28 meses consecutivos desde noviembre de 2018. Y han sido las manufacturas las principales impulsoras, que en dicho mes registraron un crecimiento de 6.2%, aun cuando el resto de los componentes (minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final y construcción) continúan en una racha descendente. En buena medida, esta recuperación se ha debido al mercado de exportación que continuará ofreciendo oportunidades para la industria manufacturera, incluso ante una serie retos globales como los elevados precios de materias primas, el desbalance logístico por la falta de contenedores y el desabasto de componentes necesarios para la producción, como chips, resinas, entre otros más.

No obstante, nos dicen analistas de Consultores Internacionales, los principales retos que enfrenta la industria nacional son de origen interno, desde el ambiente de negocios hasta la incertidumbre que limita la inversión, pero uno de ellos es el que genera mayor preocupación: la disponibilidad y costos de los energéticos. En este sentido, la industria de la transformación es altamente intensiva en el consumo de energía, tanto de electricidad como de combustibles, por lo que sus precios y acceso eficiente son elementos esenciales para su desempeño y competitividad.

En el reciclaje de materias primas, el vidrio se ha quedado rezagado.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) apuntan que anualmente se producen más de 3 millones de toneladas de vidrio en México, del cual, sólo se recicla el 12 por ciento. Ante esto, Cerrando el Ciclo, que dirige José Luis Pérez González, encontró una opción viable para hacer algo por el planeta en temas ambientales, creando un negocio circular.

En México se reciclan residuos que generan valor económico, como el plástico, sin embargo, el problema del reciclaje de vidrio no sólo es que no se colecta porque no es redituable (precio por kg: 30 a 50 centavos), también la contaminación representa un reto a tratar, pues éstos terminan en bosques y mares. En este sentido, Cerrando el Ciclo recicla y le da valor a todo el vidrio que no se recoge, ya que las personas prefieren recolectar pet, que tiene un precio por kg de entre 4 y 8 pesos.

Aeromar anunció la ruta Puerto Vallarta-Guadalajara-McAllen

La nueva ruta iniciará a partir del 10 de junio, gracias a la cual conectará a McAllen, el principal puerto de entrada al Valle del Río Grande de Texas, con cuatro destinos en México. Las tarifas de introducción en viaje sencillo serán de $99 USD para la ruta Guadalajara-McAllen y de $109 USD para Puerto Vallarta-McAllen (con escala en Guadalajara), comprando hasta el 31 de mayo y viajando del 10 de junio al 31 de enero del 2022. Las tarifas ya incluyen impuestos. Aeromar ofrece adicionalmente el beneficio de poder realizar cambios de fecha de vuelo en el punto de escala, sujeto a ciertas restricciones. Lo anterior permite a los viajeros que viajan desde McAllen una flexibilidad total en su viaje para disfrutar de los mariachis y deleites de la capital de Jalisco, así como de una de las playas más icónicas del Pacífico mexicano, en un solo itinerario de viaje.

