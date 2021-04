LOS CAPITALES: Rápida y ordenada la recuperación de México: Banco de México

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Se han recuperado 9.7 millones de empleos, de 12.5 millones perdidos.

Muy clara, precisa y oportuna la comparecencia del titular del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en el Senado de la República, quien ante los legisladores sostuvo la importancia de los principios que están haciendo posible que la recuperación económica en México sea rápida, y que, -además- están permitiendo una convergencia ordenada y sostenida de la meta de la inflación y un ajuste ordenado en los mercados financieros y económicos nacionales.

El funcionario destacó la importancia de la política monetaria y señaló que la reducción de las tasas de interés, hasta llegar a cuatro por ciento, ha contribuido a un ajuste ordenado en los mercados financieros. En cuanto al mercado laboral, la buena noticia es que ya se han recuperado 9.7 millones de empleos de los 12.5 millones que se perdieron debido a la emergencia sanitaria. No obstante, habría que reconocer que dicha reactivación ha perdido dinamismo en los últimos meses, pues los puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicaron en 2.9 por ciento debajo de lo registrado en durante febrero de 2019.

Para este año -dijo- los pronósticos auguran un crecimiento de 4.8 por ciento para la economía en 2021, con un límite inferior de 2.8, y uno superior de 6.7 por ciento, sobre todo, en la fase de recuperación. Y para el 2022 se espera un ritmo de crecimiento de 3.3 por ciento, con un intervalo más acotado entre 3 y 3.4 por ciento. Los riesgos para la recuperación siguen residiendo en la pandemia y a la vinculación que se pueda tener con algunos de los motores externos de crecimiento. Respeto a la inflación, reconoció que se espera que para el segundo trimestre de este año sea relativamente elevada: 4.5 por ciento para la inflación general y de 3.6 por ciento para la subyacente. Sin embargo, aclaró, la previsión es que sean transitorios y se ajusten de manera ordenada en los siguientes trimestres a la meta de 3 por ciento.

El “home office” o trabajo remoto, no ha funcionado; se pierde productividad.

En realidad, fue una moda implementada por algunas grandes empresas de tecnología en los años 90´s, sin embargo, en aquel momento resultó en un completo fracaso debido a la falta de tecnología o de presupuesto para acondicionar los hogares. Hoy, las empresas afectadas con el “quédate en casa” dieron a sus colaboradores un presupuesto para comprar mobiliario ergonómico y equipo para poder desarrollar sus actividades laborales dentro de casa,

No obstante, no ha funcionado como se pensaba: se redujo la productividad y las empresas se dieron cuenta que existen múltiples razones por las cuales un modelo 100% de trabajo desde casa simplemente no funciona para todos los colaboradores ya que se compromete la colaboración, comunicación, el poder mantener una cultura organizacional y un sentido de pertenencia hacia la empresa se torna sumamente difícil.

Al respecto, Sergio Pérez Castilleja, director ejecutivo de Cuentas Corporativas en América Latina de Newmark, nos dijo: “el trabajo remoto debe de ser solo una alternativa más en la gama de espacios que se ofrece a la fuerza laboral, dentro de los que se encuentra la oficina corporativa y los espacios colaborativos o coworking que incluyen espacios de oficinas temporales o desde una cafetería, un parque u otros espacios. El nuevo desafío que afrontan las empresas es entender qué empleado, dada su función, generación y características socio-económicas, debe de regresar a la oficina de manera definitiva o parcial, y quién se debe mantener en trabajo remoto, para que se maximice la productividad”, mencionó.

Estudios recientes en Estados Unidos indican que solo el 19% de la planta laboral prefiere trabajar la totalidad del tiempo desde casa; mientras un 52% prefiere tener la flexibilidad de ir a la oficina (28% 3 o 4 días y 24% 1 o 2 días en la oficina) y el 29% restante laborar la totalidad del tiempo desde la oficina.

Precisamente, el pasado 12 de enero del año en curso entraron en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office en México, así como las obligaciones que tanto empleadores como trabajadores deben cumplir. Dichas normas se aplican para aquellos empleados que realicen sus actividades laborales en más del 40% desde sus casas o cualquier domicilio elegido por el colaborador. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, detalló que tanto la organización como el colaborador deben de establecer previamente las condiciones del teletrabajo por escrito y el colaborador tendrá siempre el derecho de poder regresar a una modalidad presencial.

Inauguran el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Sin duda una gran iniciativa que se suma a una larga lista de proyectos exitosos de Salinas Pliego. La misión de este organismo, es colaborar en la creación de entornos propicios para generar innovación y prosperidad incluyente, a través del impulso de la libertad, el buen liderazgo, las ideas y la cultura, para que las próximas generaciones vivan un México donde -dijo- nos vaya mejor a todos. Salinas Pliego se ha convertido en un comprometido promotor del valor de la libertad, el emprendimiento y la innovación, especialmente en los jóvenes, de ahí sus exitosos programas Arte y Cultura, Caminos de la Libertad y Kybernus que integrarán el Centro RBSP, para apuntalar el cambio cultural que permita a los jóvenes atreverse a actuar y transformar sus comunidades.

Celebra la ASOFOM, en Mazatlán, el primer evento birregional de apoyo a la región.

En el evento, Jorge Avante, Director General de ASOFOM, nos dijo que la región del Pacifico que contempla 13 estados (Bajas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Aguas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas) tiene una cartera de $3 mil millones de pesos donde el sector SOFOM participa con un 8.5% ($258 mil millones). La cartera total a agosto 2020 en México fue de 11.3 billones de pesos, de los cuales 985 mil lo aporta el sector SOFOM (8.7%). Los asociados a ASOFOM representan el 13.2% de todo el sector SOFOM. Lo que hay que denotar en esta región pacífico, es que hay más crédito dirigido a las personas físicas 56% en comparación con las personas morales 46% (1,651 millones vs. 1,379 millones).

