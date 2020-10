LOS CAPITALES: Temen empresarios por consecuencias del rebrote de Covid-19

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Podría orillar a México a decretar un nuevo confinamiento: COINE

Ante una inminente segunda ola de contagios que podría derivar en un nuevo confinamiento y cierre de las actividades productivas, el empresario Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios (COINE), aseguró que México no está preparado para resistir de nuevo dichas medidas, ya que la economía se encuentra debilitada, la población vulnerable y las empresas operan con poco margen de rentabilidad.

Al respecto, aseguró que las consecuencias de tibieza para implementar medidas severas de confinamiento, así como disciplina para controlar el virus, nos han orillado como país a encontrarnos en la antesala de un escenario como el que ya se vive en varios países europeos, lo que sería muy desafortunado para la nación, justo cuando apenas se empezaban a encontrar esquemas y modelos para mitigar las consecuencias de dos trimestres en números negativos.

Investigan posible colusión empresarios inmobiliarios en rentas de espacios de arrendamiento.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició de investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales en el territorio nacional. Se estima que el tamaño del mercado de espacios inmobiliarios no residenciales a nivel nacional tiene un valor de 108 mil millones de pesos. En este mercado se ofrecen servicios inmobiliarios a los sectores comercial y turístico, los cuales han sido de los más afectados desde el inicio de la pandemia de COVID 19, por efectos del confinamiento.

Las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores. Esta investigación, identificada con el expediente IO-004-2020, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de esta.

Cemex registra un cargo no monetario de 1,500 millones de dólares por el Covid-19.

La incertidumbre por los efectos negativos de la pandemia sobre la economía y al considerar la consolidación de indicadores de deterioro en algunos países, obligó a Cemex a registrar en el 3T20 un cargo no monetario por US$1,500 millones, conformado por US$1,020 millones de deterioro del crédito mercantil del negocio en EU y US$480 millones de activos ociosos en otros países. No obstante, la cementera dijo que lo anterior no tendrá afectación en la liquidez, ni en el EBITDA, pero sí impactará a los activos totales, utilidad neta y capital contable.

Por supuesto, los analistas consideran que la afectación del cargo en la utilidad neta de la empresa será significativa, tomando en cuenta que la estimación para el 3T20 es de US$70 millones. Por otro lado, el monto representa alrededor del 5% de los activos totales y del 15% del capital contable. Estaremos atentos a los resultados del 3T20 de Cemex el próximo 28 de octubre, en donde si bien los resultados se verán impactados por el cargo no monetario, esperamos se observe un buen desempeño a nivel operativo debido a una recuperación más rápida en la demanda de sus volúmenes tras el impacto de la pandemia. No obstante, esta noticia podría ocasionar volatilidad en el corto plazo, a pesar de que no afectará al flujo, tomando en cuenta el rally que hemos observado recientemente en el precio de la acción.

El sector aeronáutico comercial, empieza a recuperarse.

El Grupo Viva Aerobus reportó resultados operativos y financieros correspondientes al 3T20, mismos que reflejan una reactivación gradual y consistente, tanto en operación de vuelos como en pasajeros, inmersa en los desafíos que ha representado la actual pandemia respecto a la demanda del transporte aéreo a nivel mundial.

En este sentido, la aerolínea registró más de 1.8 millones de pasajeros en el tercer trimestre del año, un aumento de casi 4 veces respecto al 2T20. A fin de atender esta tendencia de recuperación en el mercado y las necesidades de conectividad del país. Al cierre del trimestre, en septiembre, Viva operaba por encima del 80% de su capacidad y con una oferta de 95 rutas, considerando que en junio se contaba con un portafolio de 57 rutas activas. Actualmente, este octubre, la aerolínea opera 97 rutas y ha anunciado ya 20 nuevos servicios en el camino hacia la nueva realidad: 13 nacionales y 7 internacionales; destacando el fortalecimiento a la conectividad de la Ciudad de México, entidad donde se han añadido 15 de estas nuevas rutas. Como resultado de este incremento operacional y en pasajeros, los ingresos operativos del trimestre sumaron 1,831 millones de pesos, un incremento por encima del 100% respecto al segundo trimestre del 2020. Los ingresos operativos totales se integraron en un 43% por ingresos de pasajeros (785 mdp) y en un 57% por ingresos de servicios complementarios (1,046mdp).

A raíz de estos esfuerzos, la aerolínea ha mantenido una liquidez estable, con un balance de efectivo y equivalentes al cierre del trimestre de 3,070 millones de pesos. Ello representa un 27.9% más que lo registrado al cierre del segundo trimestre de este año.

Seminario “en línea” desde Canadá para conocer la situación de las Pymes mundiales.

Gran interés por conocer en línea los programas financieros de apoyo a pequeñas y medianas empresas, que organiza “The Montreal Group” a partir del 27 de octubre, a las 9 de la mañana, tiempo de Canadá, seminario web sobre “Pymes y perspectivas económicas mundiales”, donde se discutirá sobre la situación económica actual y los principales desafíos a los que se enfrentan las Pymes en todo el mundo. Este evento contará con la participación de economistas representantes de los bancos miembros de The Montreal Group: Business Development Bank of Canada (BDC); el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil (BNDES); Banque publique d’investissement de Francia (Bpi); Caisse Centrale de Garantie de Marruecos (CCG); Development Bank of Nigeria (DBN); FINNVERA (Finlandia), y SOWALFIN (Bélgica); así como invitados de BBB (Reino Unido) y JFC (Japón), quienes desahogarán junto con Nacional Financiera una amplia agenda de trabajo enfocada a identificar mejores prácticas para apoyar a las pymes a transitar en el incierto panorama económico causado por la pandemia global que estamos viviendo.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Temen empresarios por consecuencias del rebrote de Covid-19 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.