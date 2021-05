Los clavadistas, Aranza Vázquez y Randal Willars aseguran sus plazas olímpicas para Tokio 2020

Ciudad De México.- Aranza Vázquez y Randal Willars, clavadistas mexicanos, han demostrado de lo que realmente están hechos, pasando a las finales trampolín 3 y 10 metros respectivamente. Así mismo, al lograr pasar a las finales, ambos atletas han tenido la oportunidad de sumar dos plazas olímpicas para México.

Si bien, a través de la CONADE, se supo que Vázquez de 18 años ganó la cuota olímpica para el país y su pase a la semifinal, al concluir en el quinto lugar de la preliminar de trampolín individual 3 metros, con un total de 309.45 puntos, en la competencia que reunió a 48 competidoras y que duró tres horas. Al llegar a la semifinales, Aranza logró obtener el cuarto lugar, consiguiendo 330.75 puntos.

⇒ Por su parte, Randal Willars Valdez logró la cuota olímpica para México y su pase a la semifinal, al concluir en el segundo lugar, con un total de 483.65 unidades, en la preliminar de plataforma individual varonil 10 metros, en la que compitieron 46 clavadistas y duró cuatro horas.

Clavadistas Aranza Vázquez y Randal Willars suman dos cuotas olímpicas . En la Copa del Mundo #Tokio2021 la sudcaliforniana pasó a la final de trampolín 3m y Willars entró a la final de plataforma 10m .#ADejarHuellaEnTokio https://t.co/1iVikZcYhn pic.twitter.com/Slp18IFGqw — CONADE (@CONADE) May 3, 2021

Hasta el momento se sabe que las finales se tienen programadas para el día de mañana 4 de mayo, sin embargo, por otra parte, debido a unas lesiones no tan graves, los atletas, Melany Hernández e Iván García, no seguirán participando, por lo tanto, el equipo prefirió darles descanso y no arriesgarlos.

De acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano, México, ahora, tiene 10 cuotas olímpicas, entre las cuales se mencionan las siguientes:

Trampolín 3 m individual varonil

Trampolín 3 m sincronizado femenil

Plataforma 10 m varonil (2)

Trampolín individual femenil (2)

Plataforma individual femenil

Trampolín 3 m sincronizado varonil

10 m sincronizado varonil

10 m sincronizado femenil

⇒ Para este martes, también habrá actividad en plataforma 10 m femenil (Gabriela Agúndez y Montserrat Gutierrez), así como en trampolín 3 m masculino (Jahir Ocampo Marroquín y Rodrigo Diego López), Informó el COM.

