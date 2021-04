Los Golden State Warriors anunciaron que Brandon Schneider será su nuevo presidente

Ciudad De México.- El entrenador de baloncesto, Brandon Schneider, ha sido nombrado oficialmente como el nuevo presidente del equipo, Golden State Warriors. Así mismo, Brandon Schneider se hará a cargo del puesto el primer día de julio del año en curso; reemplazando a Rick Welts, quien anunció la semana pasada que dejará el cargo su posición actual al final de la temporada 2020-21.

A través de un comunicado emitido por la página oficial de los Golden State Warriors, se menciona que el ahora presidente de 41 años, Schneider se encuentra actualmente en su decimonovena temporada con los Warriors, pero en las últimas tres temporada, entre los años 2018 y 2021 fue el Director de Ingresos del equipo y responsable de la planificación estratégica, así mismo de la ejecución de las ventas de la organización y los esfuerzos de activación en Chase Center.

The Golden State Warriors have named Brandon Schneider President and Chief Operating Officer.

Brandon, who is in his 19th season with the Warriors, will replace Rick Welts, who announced last week he will step down from his current position at the end of the 2020-21 season.

— Golden State Warriors (@warriors) April 13, 2021