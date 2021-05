Margarita Saldaña reprueba que CDMX autorice megaproyectos inmobiliarios sin escuchar a los vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.— Margarita Saldaña, candidata a la alcaldía de Azcapotzalco por la alianza Va por la CDMX, reprobó que el Gobierno de la Ciudad de México autorice proyectos urbanísticos, los cuales afectan a vecinos de esa demarcación en lo social, económico y ambiental.

La aspirante de la alianza PAN-PRD-PRI recordó que desde la administración de Marcelo Ebrard, en 2008, como jefe de Gobierno, se dieron estos permisos y “ahora estamos viendo este ‘boom’ de construcciones que se están haciendo por todos lados”.

Se comprometió “a revisar muy bien y transparentar todo lo que se vaya a construir. Las licencias de construcción ya no las firmamos nosotros, las firman allá, la Jefa de Gobierno, en Seduvi; hay que ver que vengan bien hechas, que no nos metan goles que si se van a hacer medidas de mitigación que se apliquen desde aquí (alcaldía)”.

Hoy me reuní con vecinos de la colonia Libertad y San Antonio me externaron el abandono que han sufrido por el actual gobierno, me compometí con ellos y todo #Azcapotzalco a mejorar nuestra #Alcaldía

