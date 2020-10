Me realizo pruebas de Covid-19 cada 15 días: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se ha realizado pruebas de detección de Covid-19 cada 15 días y en todas han salido negativas; sin embargo, analiza realizarse otra por haber estado en un evento público con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien dio positivo en días pasados.

“Yo me realizo pruebas más o menos cada 15 días, ya llevo varias pruebas, todas han sido negativas, obviamente. Estuve con el secretario Ojeda el viernes, pero realmente a sana distancia en la visita que hicimos al aeropuerto de Santa Lucía, fue el momento en el que estuvimos compartiendo un acto, pero siempre a sana distancia”, señaló la mandataria en videoconferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre si se realizará alguna prueba luego de haber estado en contacto con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, la mandataria afirmó que lo “vamos a hablar con la secretaria (de Salud) Oliva (López Arellano) a ver cuáles son sus recomendaciones y vamos a seguirnos haciendo las pruebas y actuar de manera responsable, como lo hemos hecho hasta ahora”.

Este domingo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que estará en aislamiento por ser un caso confirmado de Covid-19, aunque asintomático. Indicó que continuará trabajando desde casa, siguiendo las indicaciones médicas y apoyándose en los Altos Funcionarios de Marina.

Por su parte, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que semanalmente, los martes, se practica una prueba de Covid-19 y han resultado ha salido negativas.

“Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, hay calentura, dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Me hago una prueba por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie”.

