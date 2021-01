México alerta “crisis económica” por suspención de vuelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes el gobierno canadiense anunció la suspensión de vuelos con México y el Caribe como parte de las políticas nacionales para hacer frente a la tercera ola de contagios de Covid-19. El cierre de fronteras entrará en vigor este domingo, por lo que las compañías canadienses que vuelan a estas regiones podrán repatriar a canadienses este sábado. La restricción estará vigente hasta el 30 de abril.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que “hace votos para que la más reciente medida anunciada por el primer ministro Justin Trudeau pueda ser retirada lo más pronto posible, a fin de prevenir una crisis económica profunda en la región de América del Norte”.

Además, la secretaría detalló que como parte de las acciones para combatir la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Canadá informó que alcanzó un acuerdo con cuatro aerolíneas de ese país (Air Canada, Air Transat, Sunwing y WestJet), mediante el cual suspenderán sus vuelos hacia destinos turísticos tradicionales de sol y playa, incluyendo a México y el Caribe.

Dicha medida temporal entrará en vigor el próximo 31 de enero y estará vigente hasta el 30 de abril. Los únicos aeropuertos que recibirán vuelos internacionales serán los de Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal.

Por su parte, Aeroméxico suspenderá de manera temporal todas sus rutas con destino a Canadá a partir de la segunda semana de febrero.

Durante las siguientes semanas, la aerolínea llevará a cabo los últimos vuelos entre ambos países. Montreal, se suspenderá del 10 de febrero al 30 de abril; Vancouver, del 10 de febrero al 30 de abril, y Toronto, se suspenderá del 8 de febrero al 30 de abril.

Update on our border: We have some of the strictest border measures in the world, and today we’re strengthening them.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021