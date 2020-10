México no tiene ningún acuerdo en materia energética: AMLO a congresistas de EU

COAHUILA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de México no tiene ningún compromiso en materia energética con Estados Unidos y Canadá, por lo que las decisiones en esta materia serán soberanas y sin ninguna presión externa.

Este sábado, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno seguirá trabajando por defender y rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la finalidad de que sigan produciendo la energía de nuestro país.

Al visitar la Central Termoeléctrica “José López Portillo”, ubicada en Nava, Coahuila, AMLO señaló que hace dos días, apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos “quejándose” de la política energética que se está implementando en el país.

El mandatario destacó que cuando se re negoció el nuevo tratado (T-MEC), “a pesar de que el gobierno anterior ya había aceptado acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia, nosotros todavía en ese entonces en mi carácter de presidente electo, me inconformé y se detuvieron las negociaciones.

López Obrador dijo que en su gobierno se va a defender y fortalecer la operación de Pemex y CFE, no los intereses de empresas particulares.

“¿Cuál es la función entonces del gobierno? ¿proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos, a mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso, tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, indicó.