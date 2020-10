México se encuentra ante una inminente crisis social por la inseguridad: Mauricio Kuri

CIUDAD DE MÉXICO.- El fracaso de este gobierno en materia de inseguridad tiene al país al borde de una inminente crisis social, afirmó el coordinador de la bancada panista, Mauricio Kuri González, al tiempo que lamentó que durante la pandemia ha salido a la luz la incompetencia de Morena por mantener la seguridad de las y los mexicanos.

“Hoy estamos al borde de una nueva crisis social, donde lastimosamente vemos que la promesa de Morena de frenar la inseguridad en 6 meses se quedó sólo en una ilusión”, insistió durante la conferencia de prensa virtual conjunta con el presidente del partido, Marko Cortés Mendoza, y el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks.

El senador por Querétaro alertó, además, que durante estos últimos meses las más afectadas por la violencia han sido las mujeres, en particular las niñas y adolescentes, ya que entre enero y septiembre de este año se han cometido 724 feminicidios, superando ya el total del 2019.

“Todos estamos sufriendo los estragos de su incompetencia, pero desafortunadamente los datos demuestran que quienes más lo han padecido son las mujeres, pues al estar en confinamiento la violencia familiar ha ido en aumento y las ha vuelto más vulnerables”, subrayó.

Señaló que no se debe permitir que esto siga pasando, por lo que llamó a trabajar para erradicar de raíz este grave problema que lastima a nuestra sociedad y lograr que las niñas, jóvenes y mujeres puedan salir a la calle y regresar, seguras, que puedan estar en sus casas sintiéndose protegidas.

La incompetencia de este gobierno, insistió, se ve reflejada en el incremento de víctimas de homicidio doloso, ya que en el mes de septiembre se contabilizaron 26 mil 231 víctimas; “y según las propias proyecciones del gobierno terminarán en más de 40 mil homicidios para finales de este año”.

“Entonces que no nos digan que tienen controlada la violencia que se vive en el país, se trata de una mentira más, al igual que el supuesto control de la pandemia, pues los datos y resultados hoy hablan por sí solos”, sostuvo.

Kuri González lamentó que, por si fuera poco, en plena crisis de inseguridad, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, renuncia por cuestiones electorales, anteponiendo sus proyectos a los de las y los mexicanos.

A pesar de que el Poder Legislativo le dio al Gobierno federal las herramientas para atacar la inseguridad, ante los resultados mostrados queda claro que la Guardia Nacional no ha funcionado, su estrategia visiblemente ha fracasado.

“Decidieron usar la Guardia Nacional para cuidar las fronteras y usarlas a conveniencia de Trump, cuando en verdad el fin por el cual fue aprobado es para mantener la seguridad y civilidad del país”, reiteró.

Por ello, exigió de manera urgente un cambio de estrategia, “porque ante su indefinición el tiempo se agota y está cobrando vidas”.

“Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestro compromiso es legislar para proteger a las familias de México, buscaremos el bien común, el que pueda generar tranquilidad, paz y armonía; trabajaremos no solo para seguir dando las herramientas para generar mayor seguridad, sino también en sus derechos y libertades”, indicó.

Ya vimos que los abrazos y no balazos, no es el camino. Quien daña al país, quien acaba con vidas, no puede ser amigo del gobierno, finalizó.

