Muere la actriz Helen McCrory conocida por interpretar a Narcissa Malfoy en las películas de Harry Potter

Ciudad De México.- La conocida actriz Helen McCrory, conocida por unos por haber interpretado el personaje de Narcissa Malfoy en las películas de Harry Potter y conocida por otros por personificar a la Tía Polly en la serie de crimen Peaky Blinders; falleció el día de hoy 16 de abril, tras haber luchado contra el cáncer. La actriz tenía 52 años de edad. Por su parte el también actor, Damian Lewis, quien era esposo de la actriz, se despide de Helen McCrory con emotivo mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familiares. Murió como vivía. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella resplandeció tan intensamente. Ve ahora, pequeño, al aire, y gracias”. – Damian Lewis

La escritora y autora de la saga de libros de Harry Potter, J.K Rowling, también a través de su cuenta de Twitter, se despide de la actriz con el siguiente mensaje:

“Estoy devastada al enterarme de la muerte de Helen McCrory, una actriz extraordinaria y una mujer maravillosa que nos dejó demasiado pronto. Mi más sentido pésame a su familia, especialmente a su esposo e hijos. Noticias simplemente desgarradoras”. – J.K Rowling

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2021