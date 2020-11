Muere Sean Connery, el legendario James Bond

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario agente James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años, informó su familia.

El actor es conocido por ser el primero que llevó el papel del Agente 007 a la gran pantalla, apareciendo en siete filmes de la saga.

Durante su larga trayectoria artística fue considerado en gran medida como el mejor actor que interpretó a 007 en la franquicia cinematográfica. Además, participó en otra películas como ‘Indiana Jones y la última cruzada’, ‘La caza del Octubre Rojo’ y ‘La Roca’, entre otros grandes éxitos.

Obtuvo innumerables premios y reconocimientos durante su carrera de décadas en el cine, incluidos un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Si bien no se ha especificado la causa de su fallecimiento, medios locales dieron a conocer que la estrella del cine había estado pasando por un período de mala salud. Su familia señaló a la cadena británica BBC que Connery falleció en las Bahamas por la noche mientras dormía.

Connery se crió casi en la pobreza en los suburbios de Edimburgo y trabajó como pulidor de ataúdes, lechero y salvavidas antes de que su afición al culturismo le ayudara a forjar una carrera actoral. Participó en pequeños papeles en compañías teatral antes de graduarse en cine y televisión.

Fue su papel en una película de duendes de Disney de 1959, Darby O’Gill and the Little People, el que lo ayudó a conseguir el rol de Bond para ganar fama mundial. Tenía 59 años cuando la revista People lo declaró el “hombre vivo más sexy” en 1989.

