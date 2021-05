Naomi Campbell anunció que se convirtió en mamá

CIUDAD DE MÉXICO. – A través de Instagram, la modelo Naomi Campbell, dio a conocer la noticia que se convirtió en madre, y adjunto una fotografía en la que mostró los pies de su bebé.

Además, junto a la instantánea, escribió un emotivo mensaje para comunicar la llegada del nuevo miembro de su familia.

Naomi Campbell, es una de las modelos más reconocidas en el mundo, y acaba de convertirse en mamá por primera vez a sus 50 años, y aseguró que se siente honrada de esta nueva etapa.

Así mismo, resaltó la idea de que no hay amor más grande como el de madre-hija.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, escribió Campbell