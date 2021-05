Netflix estrenará ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder en algunos cines

CIUDAD DE MÈXICO. – Netflix estrenará “Army of the Dead“, de Zack Snyder, exclusivamente en los cines a partir del 14 de mayo una semana antes de su estreno en el streaming.

Hasta el momento, se sabe que sólo se estrenará en EUA, en particular, Cinemark, una de las mayores cadenas de cines de dicho país.

From filmmaker @ZackSnyder, ARMY OF THE DEAD takes place following a zombie outbreak that has left Las Vegas in ruins and walled off from the rest of the world. Catch the movie at Cinemark May 14!

— Cinemark Theatres (@Cinemark) May 4, 2021