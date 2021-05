Nikoloz Basilashvili se consagra campeón del ATP 250 de Múnich

Ciudad De México.- El ATP 250 de Múnich, fue una semana llena de retos para los participantes, ya que algunos se vieron con el trofeo en la mano, levantándolo por los aires mientras recibían los aplausos por parte del público que logró asistir. Por otro lado también estuvieron aquellos tenistas que se sumergieron en derrota tras no poder vencer a sus contrincantes, por más que los sets avanzaran.

Pero la espera para los fanáticos del Tennis, por saber quien llegaría a la final ha terminado.

El tenista georgiano, Nikoloz Basilashvili ha conseguido ganar su quinto torneo oficial, venciendo al también deportista de Tennis, Jan-Lennard Struff. De acuerdo con ATP Tour, el marcador entre ambos profesionales del Tennis, quedó por 6-4, 7-6(5) en la final de Múnich, obviamente dándole ventaja a Basilashvili. A través de una entrevista para el ATP, Nikoloz Basilashvili dijo:

“No ha sido sencillo y estaba bastante just al final. Ha sido muy complicado. Nunca es sencillo jugar con Jan, es un gran luchador y saca bastante bien. Estoy muy feliz. Parece que las condiciones de Alemania me van bien. Es mi quinto título [ATP Tour] y me va a dar confianza para los próximos torneos”.

Nikoloz Basilashvili shows pure emotion after winning his first BMW Open 2021 title! #BMWOpen | #Munich | @atptour pic.twitter.com/QtrxCn4b54 — BMW Open (@BMWOpen2021) May 2, 2021

De acuerdo con ATP, Nikoloz Basilashvili logró ocho de los nueve primero punto ante el alemán, demostrando la forma en que se le permitió bati al segundo cabeza de la serie, Casper Rudd en las semifinales. El juego se vio interrumpido por lluvia cuando el georgiano dominaba por 4-2, pero Basilashvili regresó para resolver la primera manga sin problemas. El georgiano apenas cedió tres puntos al servicio.

⇒ Struff intentaba convertirse en el séptimo campeón alemán en este ATP 250 desde 1968, siguiendo los pasos de Jurgen Fassbender (1974), Rolf Gehring (1980), Michael Stich (1994), Philipp Kohlschreiber (2007, ‘12, ‘16), Tommy Haas (2013) and Alexander Zverev (2017-18).

Por ahora los torneos en el mundo del Tennis no se detendrán, ya que hasta el día de hoy, se han abierto las clasificatorios para el Mutua Madrid Open.

