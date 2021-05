No puede gobernar BC quien denigra a las mujeres: Lupita Jones

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.-Como misógino y cavernícola calificó al abanderado del PES. Lupita Jones, candidata de la alianza PAN, PRI, PRD para el gobierno de Baja California, expresó lo anterior como reacción a que Jorge Hank Rhon, la calificó como”basura”, este lunes.

El señor es un misógino, en todo momento nos denigra. Como mujeres debemos respetarnos a nosotras mismas y no permitir que alguien con este pensamiento de cavernícola pretenda venir a gobernar. En serio este señor no se va a tocar el corazón para resolver nuestros problemas, no le importan las mujeres nos ve como sus animales favoritos; como que somos tontas porque decidimos salir a trabajar y no valora el esfuerzo y la lucha que hemos enfrentado todas las mujeres para llegar a este punto y ser reconocidas por nuestra capacidad y nuestros valores, no puede gobernar un estado en donde las mujeres representamos una gran fuerza.

El candidato por el Partido Encuentro Solidario fue inquirido acerca del hecho de que Lupita Jones, lo convocó a abandonar su candidatura y declinar por ella, continuando su camino contestó. : “No, yo no quiero basura”. “¿Y a Lupita Jones?”, insistió un reportero. “Pues por eso, no quiero basura”, remató.

Dentro de sus comentarios a lo dicho por su adversario, Jones agregó que “todo el electorado, todo ciudadano de Baja California, tiene la posibilidad de salir a votar analizando a cada unos de sus candidatos. Hank Rhon como alcalde de Tijuana, agregó, fue un desastre, no podemos dejarlo solo, no podemos dejar la gubernatura en manos de los intereses mezquinos de unos cuantos”.

Cabe agregar que ayer lunes, Interrogado sobre lo que opinaba de que Marina del Pilar llevaba ventaja en la preferencia ciudadana, estuviera por encima de él en las encuestas del 6 de junio, Hank Rhon hizo comentarios que también fueron ampliamente cuestionados:

“¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, luego tengo 23 hijos. No, no”, contestó el candidato entre las risas de sus acompañantes, que celebraron el doble sentido.

Los comentarios fueron realizados durante su gira de campaña en la capital del estado, Mexicali.

Lo anterior motivó que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le exigiera disculparse a Hank Rhon, calificando los dichos del empresario de violencia política en razón de género.

