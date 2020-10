‘No Time to Die’ podría llegar directo al streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de múltiples retrasos en su estreno, tal parece que la nueva película de James Bond, No Time to Die, finalmente podría ver la luz a través del streaming.

Durante la semana pasada corrieron los rumores de que la última película de Daniel Craig dando vida al super agente secreto se preparaba para llegar a alguna plataforma de streaming.

Variety ahora confirmó que dichas consideraciones han sido hechas ya que compañías como Netflix y Apple se han acercado al estudio MGM para tratar de adquirir la película.

Hasta el momento MGM se mantiene firme en su postura: la película no está a la venta. Sin embargo, según la fuente mencionada, el estudio ya habría puesto una cifra de $600 millones de dólares por la adquisición de la cinta.

Se presume que Universal, quien se encargaría de la distribución de No Time to Die, no estaría en contra de la idea, ya que fue el primer estudio en lanzar sus películas de manera digital ante el inminente cierre de los cines durante la primera mitad del año.

Las noticias de una cifra impuesta por MGM se traducen en que el estudio al menos lo estaría considerando y en realidad no es tan renuente a la idea como se dijo en un principio.

La primera cinta de James Bond que no llegará a los cines

Respecto a la publicidad, para que No Time to Die pueda ser vendida a alguna plataforma streaming, MGM también tendría que considerar sus alianzas con algunos de sus patrocinadores y concebir un acuerdo con ellos.

Suponiendo que todos los escenarios sean idóneos para la compra de la película, se trataría de la primera película de James Bond que no llegaría a los cines, así como el primer blockbuster de gran presupuesto en llegar a alguna plataforma.

Se estima que No Time to Die ostenta costos de producción que rebasan los $250 millones de dólares.

Por otro lado, se sabe que el estudio ya ha experimentado perdidas estimadas entre los $30 y $50 millones de dólares debido al retraso de la película y al intento de que la campaña publicitaria siga avante.

Por ahora No Time to Die tiene programado llegar a las salas de cine el próximo mes de abril, si es que para entonces las salas pueden ser llenadas para que una película de este tipo recupere su inversión.

