OTRAS INQUISICIONES: Grandes Maestras: Julieta María Calderón Gené

Pablo Cabañas Díaz

Julieta María Calderón Gené (1918-2001), de 1937 a 1943 realizó los estudios médicos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su vida transcurrió entre cursos que recibió y que impartió, trabajos de investigación en laboratorio, coordinación de servicios médicos y campañas, participación en congresos y simposios y, por si fuera poco, la atención a sus siete hijos y el cultivo de una serie de virtudes que hicieron de ella una persona admirable.

Presentó su examen profesional el día 8 de julio de 1943. Luego de concluir la carrera empezó a ejercer la medicina. De 1947 a 1949, permaneció en la Clínica de Tumores del Servicio de Ginecología en el Massachussets General Hospital. En 1954 tomó un curso de actualización en problemas de radiación en Boston. Fue asistente en el Memorial Hospital de Nueva York.

Por su trabajo y dedicación, la doctora Calderón Gené de Laguna es considerada pionera de la de la detección del cáncer en nuestro país, toda vez que el inicio de esta especialidad, en la década de los cuarentas. Durante esos años fue médica asistente del Servicio de Cáncer Ginecológico en el Hospital General y en el Centro de Detección y Diagnóstico del Servicio de Cáncer Mamario y Ginecológico de la Secretaría de Salud.

En los años de 1947 y 1948, se especializa en el Memorial Hospital de Nueva York, y se convierte en México en fundadora y jefa de varios laboratorios para la detección del cáncer ; primero, en 1950, el del Hospital “Dr. Jesús Alemán Pérez”, conocido también como Hospital de la Mujer, que estaba ubicado en la Plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda Central, en una vieja casona donde actualmente se encuentra el Museo Franz Mayer; posteriormente fundó el del Instituto Nacional de Cancerología, cuando estaba en las calles de Enrico Martínez, y después participó en la organización de los servicios médicos del ISSSTE y fundó en el Hospital 20 de Noviembre un laboratorio más, además de dedicar tiempo como médica adjunta del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología.

En el Hospital Juárez dio cursos de cancerología ginecológica y se encargó de la dirección médica de la campaña contra el cáncer. Fue profesora de la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional y de la División del Doctorado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde enseñó radiología y coordinó cursos de ginecología y obstetricia.

Fue profesora titular de ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina de la UNAM, y después de figurar en varias asociaciones científicas, ocupó un sitial como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Su fructífera vida profesional la llevó a recibir numerosas distinciones, entre ellas el nombramiento de Mujer del año.

Otro aspecto importante de su quehacer profesional fue el de formar numerosos alumnos, no solamente dentro del ambiente médico nacional, en el que se encuentran algunos muy distinguidos, sino en el ámbito latinoamericano: prácticamente no existe un solo país que no haya tenido, a través de un alumno, la influencia de las enseñanzas de la doctora Calderón Gené de Laguna. En 1976 fue nombrada jefa de la Oficina Normativa de Oncología del ISSSTE, así como titular de la Dirección General de Lucha Contra el Cáncer, y continuó impartiendo sus cursos de posgrado, actividad que nunca suspendió. La doctora Gené de Laguna, además de recibir diversos homenajes y reconocimientos por su labor profesional, deja un importante legado a la medicina mexicana a través de las múltiples publicaciones en libros y revistas relacionadas con la citología exfoliativa y el cáncer cervicouterino.

Julieta Calderón Gené de Laguna supo conjugar su elevada capacidad intelectual y de trabajo con una continua preocupación por quienes la rodeaban y con una entrega desinteresada a las causas en bien de la salud. Su vida personal fue también muy fructífera; la compartió con el doctor José Laguna García, profesor de bioquímica, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y quien fue alto funcionario de la Secretaría de Salud. La doctora Julieta Calderón Gené de Laguna falleció el día 3 de febrero de 2001.

