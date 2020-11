Outsourcing requiere reglamentos para que no exista evasión: ManpowerGroup

CIUDAD DE MÉXICO.- Para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México, las actividades productivas de las organizaciones, así como las finanzas públicas, la subcontratación requiere de reglamentos que verifiquen que no se genere evasión ni malas prácticas a partir de un trabajo tripartita, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Prohibir la subcontratación no serviría para acabar con las ‘fractureras’, porque este tipo de empresas no se constituyen como tercerizadores de personal, y se registran ante las autoridades como sindicatos, cooperativas o despachos. Ellos no se van a reconocer como una empresa de tercerización de personal porque estarían automáticamente fiscalizados“, subrayó Héctor Márquez, Director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

La subcontratación registró un crecimiento 37 por ciento del 2014 al 2019, lo que representó empleo para 4 millones 128,912 de personas. Las empresas que utilizan más esta forma de contratación son las medianas con 31.2% y las grandes con 23.3%, y se concentra en sectores como Manufactura con 1 millón 120,309 colaboradores subcontratados y Comercio, con 1 millón 333,365 trabajadores subcontradados, de acuerdo a datos del Censo Económico 2019.

“Una regulación del outsourcing en México permitiría una competencia legal y formal entre las empresas que se dedican a la subcontratación. De acuerdo a datos se la Secretaria del Trabajo se registraron alrededor de 500 empresas con este esquema, pero según datos del Inegi son más de 2 mil las que se dedican a la subcontratación, lo que te hace ver que hay empresas que nunca se registraron y no tienen en su actividad el pago de nóminas”, expuso el directivo.

Cinco básicos de la subcontratación legal:

1.- Al empleado se le manda su recibo de nómina timbrado por el SAT y ahí se detalla el sueldo, impuestos y prestaciones completas.

2.- El empleador da de alta en el IMSS e Infonavit a sus trabajadores con el sueldo real durante todo el tiempo que dura su contrato.

3.- Al trabajador se le contrata como empleado y con todas las prestaciones de ley o más.

4.- El proveedor en su acta constitutiva y ante el SAT declara la actividad de Subcontratación de personal u outsourcing.

5.- La empresa contratante recibe una factura deducible de su proveedor que detalla el servicio de outsourcing o Subcontratación de Personal. En la misma se desglosa el IVA e impuesto sobre nóminas.

Algunas formas de evasión de impuestos y responsabilidades sociales que se etiquetan como “outsourcing ilegal”:

Dar de alta al trabajador con una parte de su sueldo ante el IMSS y el resto ser otorgado por otras formas de pago.

El registro de un puesto distinto al que el trabajador desarrolla.

Cambio constante de razón social ante el IMSS y SAT.

No pagar las cuotas del IMSS, del Infonavit y minimizar la carga tributaria.

Se utilizan esquemas de pago como honorarios, derechos de autor, esquema asimilado a salarios, entre otros.

