Participa en el Desafío Parque Colosal y gana recompensas

Ciudad De México.- El modo creativo de Fortnite, ha invitado a la comunidad de usuarios del multijuego ha participar en un desafío competitivo para ganar recompensas, tanto ya sea en pavos como en un código para poder canjearlo pon un lote de Skins con sus respectivos accesorios.

De acuerdo con la información compartida desde Epic Games, hay dos formar de poder participar en este Desafío. La primera manera de participar y de llevarse la recompensa, es:

Para que se puedan obtener los premios se deberán de checar previamente las reglas de la competición, como también checar la Guía de Parque Colosal.

⇒ A partir del 12 de mayo, Fortnite x Epic Games se pondrán en contacto con los ganadores por correo electrónico y mediante un mensaje directo de Twitter.

Everything has come down to this. Agent Jones is putting a stop to it.

Play through the Zero Crisis Finale in-game now. #FortnitePrimal pic.twitter.com/S8i1HlE03f

