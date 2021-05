Participa en La Copa de Campeones de Consola a partir del 14 de mayo

Ciudad De México.- El equipo de Fortnite ha anunciado la llegada de un nuevo torneo para los jugadores de consolas, y es que dicho torneo tiene como fecha establecida para ser jugable el 14 de mayo de 2021. La Copa de Campeones de Consola mandará a llamar a los mejores atletas gaming para poner a prueba sus habilidades de estrategia y búsqueda, donde los mejores podrán ganar hasta $250 mil en premios entre todas las regiones que llegue a participar. El torneo estará disponible hasta el 16 de mayo.

Así mismo, en el artículo compartido en Epic Games, se mencionó que para poder participar se necesitará lo siguiente:

El torneo se estará desarrollando en cuatro rondas. Y en cada ronda, los equipos en trío tendrán tres horas para conseguir puntos según su clasificación y eliminaciones conseguidas.

Introducing the Console Champions Cup, a seasonal console-only tournament with a $250,000 prize pool. Find all the details below.

Blog: https://t.co/k9WEt44lvQ

Rules: https://t.co/mbS7K7yZg9

— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) May 6, 2021